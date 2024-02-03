Yeniden Refah ile AK Parti ittifak yapacak mı? Gözler saat 14.00'e çevrildi

İttifak görüşmelerinin en çok konuşulan partileri AK Parti ile Yeniden Refah arasındaki sonuç bugün açıklanıyor. Cuma günü kararını duyurması beklenen Yeniden Refah son dakika bir gelişmeyle açıklamayı pazartesiye ertelemiş ve AK Parti heyetiyle Yeniden Refahlı yetkililer sürpriz bir şekilde bir araya gelmişti.

NELER GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ?

AK Parti heyeti son görüşmede masaya yine aynı teklifle geldi İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra bazı kentlerde destek isteyen AK parti buna karşılık belediye meclis üyeliği teklifini yeniledi.

KABUL EDİLMEDİ

Yeniden Refah bunu bir kez daha kabul etmedi. Kurmayların görüşmelerinde anlaşma çıkmayınca önce mühlet girdi devreye. Pazartesi Erbakan'ın açıklamasını işaret eden yeniden Refah Partili kurmaylar pazar gününe kadar AK Parti'nin karar vermesini talep etti. Bu mühlet henüz dolmadan Erbakan Pazartesi günü yapmayı planladığı açıklamayı cumartesiye çekti. Ancak iki parti arasında düğüm çözülemedi.

GÖZLER SAAT 14.00'E ÇEVRİLDİ

Erbakan bugün saat 14.00'te partisinin genel merkezinde yerel seçim kararını duyuracak. Son dakikada Erdoğan'la Erbakan'ın görüşmesinin ise sürpriz olmayacağı ifade edildi.





