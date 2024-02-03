HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Yeniden Refah ile AK Parti ittifak yapacak mı? Gözler saat 14.00'e çevrildi

Yeniden Refah ile AK Parti ittifak yapacak mı? Gözler saat 14.00'e çevrildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
03.02.2024 08:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçim çalışmaları kapsamında 5 kez bir araya gelen ancak henüz anlaşamayan AK Parti ile Yeniden Refah arasındaki düğüm bugün çözülüyor. Fatih Erbakan saat 14.00'de kameralar karşısına geçerek partisinin 31 Mart'taki politikasını duyuracak.

Yeniden Refah ile AK Parti ittifak yapacak mı? Gözler saat 14.00'e çevrildi

İttifak görüşmelerinin en çok konuşulan partileri AK Parti ile Yeniden Refah arasındaki sonuç bugün açıklanıyor. Cuma günü kararını duyurması beklenen Yeniden Refah son dakika bir gelişmeyle açıklamayı pazartesiye ertelemiş ve AK Parti heyetiyle Yeniden Refahlı yetkililer sürpriz bir şekilde bir araya gelmişti.

erdogan-erbakan-aa-2122353

NELER GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ?

AK Parti heyeti son görüşmede masaya yine aynı teklifle geldi İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra bazı kentlerde destek isteyen AK parti buna karşılık belediye meclis üyeliği teklifini yeniledi.

KABUL EDİLMEDİ

Yeniden Refah bunu bir kez daha kabul etmedi. Kurmayların görüşmelerinde anlaşma çıkmayınca önce mühlet girdi devreye. Pazartesi Erbakan'ın açıklamasını işaret eden yeniden Refah Partili kurmaylar pazar gününe kadar AK Parti'nin karar vermesini talep etti. Bu mühlet henüz dolmadan Erbakan Pazartesi günü yapmayı planladığı açıklamayı cumartesiye çekti. Ancak iki parti arasında düğüm çözülemedi.

FxO_KtSXsAYKNEi

GÖZLER SAAT 14.00'E ÇEVRİLDİ

Erbakan bugün saat 14.00'te partisinin genel merkezinde yerel seçim kararını duyuracak. Son dakikada Erdoğan'la Erbakan'ın görüşmesinin ise sürpriz olmayacağı ifade edildi.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gezeravcı’nın dünyaya dönüşü ertelendiGezeravcı’nın dünyaya dönüşü ertelendi
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandıKırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı
Ağız kuruluğu beş ciddi hastalık için uyarı veriyor olabilir Ağız kuruluğu beş ciddi hastalık için uyarı veriyor olabilir
Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah Partisi ak parti
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası yeni Başkanı Fatih Karahan'ın ilk sınavı!

Merkez Bankası yeni Başkanı Fatih Karahan'ın ilk sınavı!

Emre Kılınç, Taylan Antalyalı ve Okan Kocuk'u suçladı!

Emre Kılınç, Taylan Antalyalı ve Okan Kocuk'u suçladı!

Rusya ve ABD arasında yeni kriz! Putin’i kızdıracak hamle bu kez Ekvador’dan geldi…

Rusya ve ABD arasında yeni kriz! Putin’i kızdıracak hamle bu kez Ekvador’dan geldi…

'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!

'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!

Fatih Portakal'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler! "Böyle giderseniz duvara toslarsınız beyler"

Fatih Portakal'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler! "Böyle giderseniz duvara toslarsınız beyler"

Sevgili dehşeti! Önce kız arkadaşını, sonra kendini vurdu

Sevgili dehşeti! Önce kız arkadaşını, sonra kendini vurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.