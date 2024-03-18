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Yeniden Refah ile İYİ Parti arasında 'destek' krizi: Teşekkür eden belediye başkan adayına çok sert çıktı

18.03.2024 15:36
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İYİ Parti Erzurum Büyükşehir Belediye başkan adayı Canan Uçar'ın 'teşekkür' paylaşımı Yeniden Refah Partisi'yle ipleri gerdi. Uçar, Pasinler ziyaretinin ardından "Hikmet Çakal'a seçimdeki destek sözü için teşekkür ederiz" dedi. Ancak Yeniden Refah Partililer bu paylaşıma sert tepki gösterdi.

Yeniden Refah ile İYİ Parti arasında 'destek' krizi: Teşekkür eden belediye başkan adayına çok sert çıktı

Yeniden Refah Partisi Erzurum il Başkanı Ahmet Mustafaoğlu, İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Canan Uçar’ın Pasinler ziyareti sırasında Yeniden Refah Partisi (YRP) Pasinler Belediye Başkan adayı Hikmet Çakal’ın kendisine destek sözü verdiğini açıklamasına sert tepki gösterdi. YRP İl Başkanı Mustafaoğlu, “Tamamen yalan bir ifade. Gerçekle ilgisi yok” dedi.

YENİDEN REFAH PARTİLİ ADAYA 'DESTEK' TEŞEKKÜRÜ

İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Canan Uçar’ın sosyal medya hesaplarından yaptığı “Hikmet Çakal’a misafirperverliği ve Büyükşehir Belediye Seçimlerindeki destek sözleri için teşekkür ederiz” açıklamasına Yeniden Refah Partisi’nden sert tepki geldi.

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'YENİDEN REFAH TARAFINI SEÇTİ' BAŞLIKLARI KIZDIRDI

İl Başkanı Ahmet Mustafaoğlu Canan Uçar’ın açıklamalarının medyaya “Yeniden Refah tarafını seçti” başlıklarıyla yansıdığına dikkat çekerek, “Kesinlikle böyle bir tavrımız yok. Pasinler’deki olay şöyle Canan hanım ve beraberindekiler Pasinler Seçim Koordinasyon Merkezimizi ziyaret etmişler. Burada kişisel bir temenni olmuş olabilir ama Pasinler adayımız Hikmet Çakal da böyle bir şeyin olmadığını bize bildirdi. Zaten kendisi de bugün bir açıklama yayınlayacak. Yeniden Refah Partisi olarak bizim hiçbir kişi veya partiyle ittifak, aday destekleme gibi görüşmemiz olmamıştır. Canan Uçar böyle bir açıklamayı neye dayanarak yaptı, anlamakta zorlanıyoruz. Partimizin aday çıkardığı tüm yerlerdeki tavrı açık ve nettir. Adayımızın olmadığı Büyükşehir Belediyesi seçimleriyle ilgili herhangi bir adayı veya partiyi işaret etmesi, destek beyan etmesi söz konusu değildir. Halkımız kime oy vereceğini iyi bilir” diye konuştu. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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