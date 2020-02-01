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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Yunanistan özür dilemelidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 13:01 | Son Güncelleme

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Yunanistan özür dilemelidir"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'u kınayarak, "O edepsiz vekil Avrupa Birliği Parlamentosu'ndan (AP) men edilmelidir. Yunanistan devleti de Türkiye Cumhuriyeti'nden ve milletimizden özür dilemelidir." dedi.

Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısı öncesinde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de 50 ilin birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını belirten Erbakan, sadece 19 il için yapı denetim zorunluluğu getirildiğini söyledi.

Deprem bölgesindeki iller arasında ayrımcılık yapıldığını öne süren Erbakan, "Yapı denetimleri sadece ticari maksatlar, dostlar alışverişte görsün mantığıyla yapılıyor. Deprem açısından riskli bölgeler yapılaşmaya açılıyor. Bunlara kesinlikle dur denilmelidir. Milletimize, deprem tedbirleriyle ilgili eğitimlerin geniş bir şekilde verilmesi lazım." diye konuştu.

- "Süleyman Mabedi'ni inşa edecekler"

Erbakan, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen sözde barış planıyla Filistin'de yapılan işgalin meşrulaştırılmaya çalışıldığını ifade etti.

Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasıyla Filistin'deki Müslüman varlığının sona erdirilmek istendiğini dile getiren Erbakan, şunları kaydetti:

"Plan ile orası İsrail'e ait olacak. Kurulmasını planladıkları büyük İsrail'in merkezi Kudüs ve Mescid-i Aksa olacaktır. Ele geçirdikleri Mescid-i Aksa'yı tamamen yıkıp yerine Süleyman Mabedi'ni inşa edecekler. Söz konusu yüzyıllık plan, 5 bin yıldır hayalini kurdukları büyük İsrail yolunda atılmış bir adımdır. Filistin halkının geleceğini tayin etme hakkı Trump ve Netanyahu'ya değil, Filistinlilere, Mescid-i Aksa'nın üzerindeki söz hakkı ise doğrudan doğruya İslam alemine aittir."

Erbakan, AP Genel Kurulunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'u en şiddetli şekilde kınadıklarını belirtti.

Avrupa Birliği'nin ırkçı, şımarık ve ahlaksız çocuklarına sahip çıkması gerektiğini ifade eden Erbakan, "O yırtıp çöpe atmaya kalktığınız bayrak, bizim şehitlerimizin kefen örtüsüdür. Böyle açıkça bir saldırıyı kabul edebilmemiz mümkün değildir. O edepsiz vekil Avrupa Birliği Parlamentosu'ndan men edilmelidir. Yunanistan devleti, Türkiye Cumhuriyeti'nden ve milletimizden özür dilemelidir." diye konuştu.

Fatih Erbakan, 9 Şubat Pazar günü saat 14.00'te, Sakarya Kent Meydanı'nda düzenleyecekleri Filistin ve Kudüs'e destek mitingine vatandaşları davet etti.

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