Yeniden Refah Partisi kapatılabilir!

Saygı Öztürk, "O siyasi parti şu nedenle kapatılabilir" başlığıyla yayımlanan yazısında "Kimsenin rahmetli Necmettin Erbakan ya da ailesine düşmanlığı yoktur. Ama, ülkemizde anayasa ve yasalara uyulmasını istemek, çaba göstermek de başta hukukçuların görevidir. Nitekim, bir hukukçu, partinin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi" ifadesini kullandı.

"Anayasada ve Siyasi Partiler Yasası'nda (SPY), Anayasa Mahkemesi'nce kapatılan siyasi partilerin başka bir ad altında kurulmayacağı belirtiliyor" hatırlatmasında bulunan Öztürk, şöyle devam etti:

"Yine SPY'de, Anayasa Mahkemesi'nce kapatılan partilerin isim, amblem, rumuz, rozet veya benzeri işaretlerinin aynen veya iltibasa yer verecek biçimde kullanılamayacağı, kurulacak siyasi partilerin Anayasa Mahkemesi'nce kapatılan siyasi partilerin devamı olduklarını beyan edemeyecekleri ve böyle bir iddiada bulunamayacakları da belirtiliyor. Refah Partisi, laik Cumhuriyet ilkesine aykırılığın odağı olduğu için Anayasa Mahkemesi'nce 1998 yılında kapatıldı. Kapatma kararı nedeniyle hak ihlali yaratıldığı konusunda yapılan başvurular da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 3. Dairesi tarafından 2001 yılında reddedildi. Bu karara yapılan itirazlar da AİHM Büyük Dairesi'nce 2003 yılında reddedildi. Türkiye'de verilen siyasi parti kapatma kararları hakkında AİHM'e yapılan başvurular içinde Refah Partisi hakkındaki kapatma kararı, AİHM'in Türkiye'yi haklı bulduğu tek siyasi parti kapatma kararı olması yönüyle de dikkat çekiyor."