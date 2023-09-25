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Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan 'adaylık' açıklaması! O ilin adını verdi: 'Bütün teşkilatlardan başvuru geliyor'

25.09.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel seçimle hazırlıklarını yoğun şekilde sürdüren siyasi partilerden biri de Yeniden Refah Partisi. Fatih Erbakan'ın liderliğinde 2023 seçimlerine girerken adeta yaptıkları her açıklamayla gündem yaratan YRP yerel seçimler için de iddiasını sürdürüyor. Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak bir 'adaylık' mesajı geldi.

Önümüzdeki yıl 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde Yeniden Refah, Cumhur İttifakı ortaklarına da meydan okuyacak. Malatya'da depremzedelerle bir araya geldikten sonra seçimlere yönelik mesajlar veren Fatih Erbakan, bütün il ve ilçe teşkilatları ve genel merkez ile adaylık başvuruları aldıklarını açıkladı.

"BELEDİYECİLİK DENİNCE AKLA 'MİLLİ GÖRÜŞ' GELİR"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi. Burada depremzedeler ile görüşen Erbakan, daha sonra gazetecileri ziyaret etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fatih Erbakan, belediyecilik denilince akıllara Milli Görüş'ün geldiği ifade etti.

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MALATYA'YA DA YENİDEN REFAH ADAYI!

1994 yılındaki ruhu yeniden getirebilmek için 31 Mart seçimlerine büyük bir gayretle hazırlandıklarını ifade eden Fatih Erbakan, şöyle dedi:

"İnşallah belediyecilikte, belediyelerimizde tertemiz yeni bir sayfayı açmak ve ahiret öncelikli siyaset yapan, makam için, rakam için, mevki için, koltuk için değil Allah rızası için çalışan kadrolarımızla bu efsane hizmetleri yeniden gerçekleştirmek üzere çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Malatya'da da inşallah aday göstereceğiz. Hem ilçelerde, hem büyükşehir belediyesinde.

HAZIRLIK 81 İL İÇİN

Diğer illerimizde de aynı şekilde. Şu andaki hazırlığımız tüm il ve ilçelerde, beldelerde Yeniden Refah Partisi adaylarıyla seçime gitme yönünde. Bu doğrultuda bütün il ve ilçe teşkilatlarımızla ve genel merkezimizde aday adaylığı başvurularını alıyoruz. İnşallah ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlı olur."

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(DHA)

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Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan

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