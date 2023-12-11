Yeniden Refah Partisi'nden ezber bozan çıkış: "AK Parti ile CHP arasında ne fark var? LGBT, Avrupa Birliği, borç faizi..."

Uzun yıllardır birbiriyle kıyasıya rekabet içinde olan AK Parti ile CHP'yi hiçbir farkları olmamakla eleştiren Yeniden Refah Partili Mehmet Altınöz sosyal medyanın gündeminde. Altınöz, savunduğu bu durum nedeniyle Yeniden Refah Partisinin zamanının geldiğini de ifade etti.

YENİDEN REFAH'TAN AK PARTİ'YE İSTANBUL ÇAĞRISI

Altınöz, Halk TV'de konuk olduğu canlı yayında yerel seçimlerde AK Parti'ye İstanbul'da YRP'nin adayını desteklemesi yönünde çağrı yaptı. "Ben şu anda bakıyorum; ister AK Partili olsun ister CHP'li olsun, hiçbir farkınız yok" diyen Altınöz, iktidar ve ana muhalefet partilerini benzetmeye şu sözlerle devam etti:

"AK PARTİ İLE CHP'LİLERİN HİÇBİR FARKI YOK"

"AK Parti ile CHP'nin arasında ne fark var? İkiniz de borç faizini seviyorsunuz, ikiniz de Avrupa Birlikçisiniz, ikiniz de LGBT derneklerine destek veriyorsunuz. Hiçbir farkınız yok. O yüzden Yeniden Refah Partisi'nin zamanı geldi."

ERDOĞAN VE CUMHUR İTTİFAKI'NI DESTEKLEMİŞLERDİ

Yeniden Refah Partisi 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayıp AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklerken genel seçime de Cumhur İttifakı çatısı altında girmişti. Böylece parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu dönem 5 milletvekiliyle yerini aldı.