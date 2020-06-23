Yenidoğan bebekler nasıl yıkanmalıdır, ne kadar süreyle yıkanmalıdır?

Bebeğinizi yıkarken dikkat etmeniz gerekenler hakkında aklınızda birçok tereddüt olması normal. Fakat bebeğinizi yıkarken belli başlı detaylara dikkat ettiğiniz takdirde korkacak bir şey yok. Henüz kendini kirletebilecek kadar hareket edemeyen bebeğinizin sürekli olarak temiz kalmasını istiyorsunuz, ancak her şeyin fazlasında olduğu gibi bebeğinizi sürekli olarak yıkamanızda da fayda olmadığını bilmelisiniz. Bebeğinizi hafta iki ya da üç kez yıkamanız rahat etmesi açısından yeterli. Yenidoğan bebeğinizi yıkamak için doğumdan sonraki ilk on gün ya da üç hafta kadar, göbek bağı kalıntılarının tam olarak geçmesini beklemelisiniz. Bu süreçte bebeğinizi temizlemek için yumuşak bir süngerden faydalanabilirsiniz. Bebek Nasıl Yıkanır? Bebeğinizi yıkamaya başlamadan önce bebeklerin kullanımına uygun olan bebek şampuanını, kuru havlusunu ve sonra giyeceği temiz giysilerini yakınınızda hazır tutun. Bebek banyosunun önceliklerden biri de bebeğin üşütmesini engellemektir. Bebeğinizi sudan korkutmadan, ufak hareketlerle ayaklarından başlayarak suya girmesini sağlayın. Bebekler başlarının ıslanmasından çoğunlukla hoşlanmaz. Bebek banyosunun son adımı başlarını yıkamak olmalıdır.

İlk olarak bebeğinizi temiz ve kuru bir yere yatırın. Bu yer, bir havlu ya da temiz bir örtünün üzeri olabilir.

Bebeğinizi yıkayacağınız su kesinlikle sıcak olmamalı. Suyun sıcaklığını ölçmek için bir bebek banyosu termometresinden faydalanabilir ya da bileğinizin içini veya dirseğinizi suya değdirerek suyun sıcaklığı hakkında fikir yürütebilirsiniz. Suyun ılık olması oldukça önemli. Bebeğiniz için hava akımı olmayan bir odada, bir leğende ya da bebek küvetinde en çok 35 derece olan suyu hazır edin.

Süngeri ılık suya batırıp sıktıktan sonra bebeğinizin vücudunu yavaşça silebilirsiniz.

Bebeğinizi süngerle temizlerken, temizlediğiniz bölge hariç vücudunun diğer kısımlarını havluyla sarıp üşümesini önleyebilirsiniz. Örneğin; bir kolunu silerken vücudunun diğer yerleri havluyla sarılı bir şekilde dursun. Yalnızca bir uzvu dışarıda olan bebeğiniz üşümeden temizlenmiş olacaktır.

Göbek bağının bulunduğu bölgenin ıslanmaması birinci önceliğiniz olmalı. Olur da ıslanırsa kuru havluyla yavaşça bastırarak kurulayabilirsiniz.

Banyo esnasında bebeğinizi tek başına bırakmamalısınız.

Bebeğinizi ayakta tuttuğunuz ya da oturttuğunuz süre boyunca başının ve boynunun duruşuna özen göstermelisiniz.

Bebeğiniz suyu sevmiyor olabilir. Bu durumda onun için yeterince keyifli bir ortam hazırlayın. Bebeklerde su korkusu anne ya da babanın ısrarcı, aceleci tavırlardan kaynaklanıyor olabilir. Zaten bebeklerin büyük bir kısmı başına su değmesinden hoşlanmaz.

Daha sonra bebeğinizin vücudunu havluya sarıp yavaşça kurulayın. Yenidoğan Bebek Banyosu Ne Zaman Yapılır? Bebeğinize ilk banyosunu doğduktan sonraki on gün ya da üç haftalık bir sürecin ardından yaptırabilirsiniz. Bebeğin doğar doğmaz banyo yapamamasının nedeni kesilen göbek bağı yerinin henüz iyileşmemiş olmasıdır. Göbek bağı kalıntılarının ıslanmaması gerekir. İlk banyosunu yaptırırken de bebeğinizin göbek bağı yerini kapatmalısınız. Eğer ıslanırsa yavaş yavaş kurulayın. 2 Aylık Bebek Nasıl Yıkanır? Öncelikle bebeğinizi yıkayacağınız alanın hijyeni önemli. Kuru ve temiz havlular, temiz bir bebek küveti, bebeğinizin hassasiyetine uygun şampuan ve sabun kullanmanız şart.

Bebeğinizin yıkanacağı ortamın havası da aynı şekilde önem taşıyor. Dış etkenlerin olumsuz etkilerine karşı oldukça savunmasız olan 2 aylık bebeklerin hava akımının olmadığı yerlerde yıkanması gerekir. Aksi takdirde çeşitli hastalıkların ortaya çıkması söz konusu olabilir. Ayrıca banyo ortamının 22-23 derece civarında olması önerilir.

2 aylık bir bebeğin yıkanacağı suyun sıcaklığı, derisinin inceliğine uygun olarak ayarlanmalıdır. Suyun sıcaklığının 35 dereceden daha fazla olması önerilmez.

Yüzüstü yıkanan bebeklerin kola yatırılması ve suya ilk önce ayaklarının sokulması gerekir. Bir elinizle bebeğinizin başının arkasını tutmayı ihmal etmeyin.

Bebekler başlarına su değmesinden genellikle hoşlanmazlar. Bu nedenle bebeğinizin huysuzlanıp ağlayarak banyoyu engellemesine izin vermemek için en son başını yıkayın.

Bebeğinizin banyo yaptıktan sonra sarılacağı havlusunu, giyeceği giysilerini yakın bir yerde bekletmelisiniz ki bebeğiniz duştan sonra ıslak kalıp hasta olmasın. Tek Başına Bebek Nasıl Yıkanır? Bebeğinizi kimsenin yardımı olmadan yıkamaktan korkmayın. Küvetlere takılan filelerle sanki yanınızda biri varmış ve bebeğinizi yüzüstü şekilde kolunda tutuyormuş gibi bir pozisyonda bebeğinizi yıkayabilirsiniz. Elbette bir ya da birkaç kişiden bebeğinizi yıkamak için yardım almakla tek başınıza yıkamanız arasında farklar vardır. Fakat dikkatinizi verirseniz bebeğinizi sorunsuz bir şekilde yıkayabilirsiniz. Küvet filesini bebeğinizin küvetine plastik kancalarla astıktan sonra bebeğinizi yatırın ve ayaklarından başlayarak yıkayın. Bebeğinizin hassas derisine uygun sıcaklıkta suyla ve küvet filesi yardımıyla bebeğinizi tek başınıza yıkayabilirsiniz.

Filede Bebek Nasıl Yıkanır? Anne ve babaların bebek yıkama konusunda en büyük yardımcısı olan banyo filelerinin kullanımı çok kolaydır. Hem yatış pozisyonuna hem de oturma pozisyonuna uygun olan bebek fileleri, bebeğin küvetine takılarak kullanılır. Bebeğinizi, küvete file takarak tek başınıza yıkayabilirsiniz. File sayesinde bebeğinizi döndürmeniz, istediğiniz pozisyona getirebilmeniz kolay olur.

Fileye yatırdığınız bebeğiniz direkt olarak akan suyla temas etmez ve biraz daha yukarıda durur.

Bebeğiniz destekli oturmaya başlasa bile küvete takılan filelerin orta ve yanlarındaki iki kancayı çıkarıp ayak kısmına gelen kancaları da iki yana geçecek şekilde yerleştirerek küvet içi koltuğu oluşturabilirsiniz. Bebeğiniz bu şekilde kendini daha rahat hissedecektir.

Bebeğinizin suyla temas etmesini istediğinizde küvetin kenarlarına beş noktadan takılan kancaları çıkarabilirsiniz. Böylece file bir minder görevi görmeye başlar. Bebeklerde Banyo Korkusunu Aşmanın Yolları Bebeklerin ilk etapta suya girmekten korkmaları herkes için alışıldık bir durumdur. Öncelikle bebeğinizin banyo yaparken sakin durmamasını bir sorun olarak görüp endişelenmeyin. Bebeğinizin banyo korkusunu aşabilmesi için önce sizin sakin hareketler sergilemeniz ve bebeğinizi gerginlikten uzak tutmanız gerekir. Sonrasında yapmanız gereken banyoyu bebeğiniz için keyifli hale getirmek. Bunun için suya sevdiği oyuncaklarından koyabilirsiniz. Bebeğinize suyun içinde oyun oynatmanız ona keyif verebilir. Bebeğiniz o an için suya girmeyi kesinlikle reddediyorsa ısrarcı davranmayın. Bebeğinizi keyfini yerine getirecek olan şeyin ne olduğunu en iyi siz bilirsiniz. Onu mutlu ettikten sonra sakince tekrardan banyoya sokmayı deneyin. Bu defa daha rahat olduğunu fark edeceksiniz. Suyun korkulacak bir tarafının olmadığını ona siz. Kendisinin keşfetmesini bekleyemezsiniz.