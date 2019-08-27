Yenidoğan işitme problemlerinde erken teşhis hayati önem taşıyor

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Nedim Uğur Kaya, 2018 yılında işitme taraması gerçekleştirilen 1 milyon 195 bin 930 bebekten 3 bin 604’ünde işitme kaybı saptandığını belirtti. Beş duyu organından biri olan işitmede meydana gelen kayıplar, iletişimden sosyal gelişime dek birçok alanda soruna yol açıyor. Bebeklerde tanının zaman kaybetmeden konulabilmesi için doğumdan sonra yapılan işitme taraması önem taşıyor. İşitme kaybını önlemede erken teşhisin ileride yaşanabilecek büyük problemleri engellediğini kaydeden KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Nedim Uğur Kaya, “Tanılanmamış ya da geç tanılanmış çocukların doğumsal işitme kaybı dil, sosyal, bilişsel, duygusal, akademik gelişimi ve dolayısıyla yaşam kalitesini önemli derecede etkiler. Literatürde sağlıklı yenidoğanlarda işitme kaybı oranı binde 1-3 arasında verilirken, bu oran yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatan bebeklerde yüzde 2-4’e yükselmektedir. Türkiye’de yenidoğan işitme kaybı oranı binde 2,2’dir. Bu oranlar göstermektedir ki, yenidoğan bebeklerde en çok görülen doğumsal sıkıntıyı işitme kayıpları oluşturmaktadır. Bu durum doğumsal işitme kaybının erken tanısının ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermektedir” şeklinde konuştu.

2018 yılında 1 milyon 195 bin 930 bebekte işitme taraması gerçekleştirildi

Kaya, duyma problemlerini saptamada odyologların ve kullanılan Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Programı’nın önemine değinerek, testin 2018 yılı içerisinde doğan bebeklerin 95,8’ine uygulandığını aktardı. Kaya, “Yenidoğanlarda işitme kaybının tanısı yıllar içinde çok sayıda çalışmaya konu olmuş ve kullanılan teknik ve tarama cihazlarındaki gelişmeler, yenidoğan işitme taramalarının yöntem, doğruluk ve başarısını anlamlı derecede değiştirmiştir. Ülkemizde 1994 yılında temelleri atılan Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Programı 2000 yılında tüm Türkiye’de bir merkezde yürütülürken, 2018 yılı itibari ile bin 153 merkezde yürütülmektedir. Yine bu merkezlerde 2018 yılı içerisinde 1 milyon 195 bin 930 bebek taranarak, 29 bin 310 bebek bünyesinde gerekli teknik ekipman ve bir odyolog bulunduran referans kliniklere sevk edilmiştir. 3 bin 604 bebekte işitme kaybı saptanmış ve gerekli tedaviler uygulanarak, bebeklerin normal gelişim gösterebilmeleri için tedbirler alınmıştır. Bu sonuçlar Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Programı’nın ülke çapında 2018 yılı içerisinde canlı doğan bebeklerin yüzde 95,8’ine uygulandığını ve başarılı olduğunu göstermektedir” ifadelerini kullandı.

