Yenilenen Haydarpaşa Köprüsü'nün bir bölümü trafiğe açıldı

İSTANBUL (AA) - Haydarpaşa-Gebze banliyö hattı çalışması kapsamında yıkılarak yeniden yapılan Haydarpaşa Köprüsü'nün bir bölümü yaya ve araç trafiğine açıldı.

Banliyö hattı çalışması çerçevesinde geçen yıl nisan ayında yıkılan Tıbbiye Caddesi'ndeki köprü yeniden yapıldı.

Haydarpaşa Köprüsü'nün bir bölümü, çalışmaların ardından yaya ve araç trafiğine açıldı.

Köprüdeki çalışmalar sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaya ve araçlar için alternatif güzergahlar belirlemişti.

