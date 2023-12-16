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  4. Yer: Adana! Bu kadarına da pes: SMA hastası çocuğun kumbarasını çaldı

Yer: Adana! Bu kadarına da pes: SMA hastası çocuğun kumbarasını çaldı

16.12.2023 10:07 | Son Güncelleme:
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Adana'da bir kişi internet kafede bulunan SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çaldı. 6 yıl hırsızlıktan hapis cezası bulunan şüpheli kumbarayı çaldıktan kısa bir süre sonra evinde yakalandı.

Yer: Adana! Bu kadarına da pes: SMA hastası çocuğun kumbarasını çaldı

Olay, 8 Aralık günü Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi’nde bulunan bir internet kafede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Abdulkadir İ. (24) internet kafeye önce müşteri gibi gelip bir bilgisayarda oturdu. Şüpheli bir süre sonra kalkarak SMA hastası çocuk için konulmuş bağış kumbarasını çaldı. Bağış kumbarasını montunun cebine koyan şüpheli ardından kayıplara karıştı. Olay anı anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi Süleyman Ö. (58) bağış kumbarasının çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

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6 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VARMIŞ

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin adresini tespit etti. Daha önceden işlediği hırsızlık suçundan 6 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan Abdulkadir İ., bağış kumbarasını çalınca yakayı ele verdi. Hırsızlık polisleri söz konusu şahsı evinde yakaladı. Emniyette sorguya alınan şahıs, "Yakındaki metruk bir binada kumbarayı taşla kırıp, içindeki paraları aldım" dedi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdulkadir İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana hırsızlık
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