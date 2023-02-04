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  4. Yer: Ankara! Kar keyfi faciayla sonuçlandı, otomobilin altına girdiler

Yer: Ankara! Kar keyfi faciayla sonuçlandı, otomobilin altına girdiler

04.02.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da iki kadının kar eğlencesi faciayla sonuçlandı. Mahalle arasında karla kaplı yolda poşetle kayan 2 kadına otomobil çarptı. Otomobilin altına giren kadınlar, yaralı olarak hastaneye kaldırılırken durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yer: Ankara! Kar keyfi faciayla sonuçlandı, otomobilin altına girdiler

Başkent'te dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, gece geç saatlere kadar devam etti. Kar kalınlığı kent merkezinde 15 santime ulaştı. Kar yağışıyla birlikte Ankaralılar sokaklara çıktı. Vatandaşların kimisi kar topu oynayıp, kardan adam yaptı, kimisi de halay çekti. Birçok kişi de mahalle aralarında yokuşlardan kayarak karın keyfini çıkardı.

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KAR KEYFİ FACİAYLA BİTTİ

Mahalle arasında sokakta poşet üzerinde kayan 2 kadın, yokuşun sonunda kesişen yolda ilerleyen otomobilin altına girdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan kazada yaralanan kadınlar, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kadınların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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ARAÇLAR YOLDA KALDI

Öte yandan kar nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşandı. Birçok araç yolda kaldı. Karda patinaj yapan belediye otobüsünü yolcular iterek çıkardı.

Kaynak: DHA

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