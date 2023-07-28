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Yer: Ankara! Sahte paraları ATM'lerde gerçeğe çeviriyordu: Yöntemi 'pes' dedirtti, yakalanmamak için...

28.07.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bastığı sahte paraları çeşitli bankaların otomatik para çekme makinelerinde (ATM) gerçek banknotlarla değiştiren şüpheli yakalandı. Şüphelinin sahte paraları yatırma işlemi yaparken yakalanmamak için başka kişilerin kimlik numaralarını veya banka kartlarını kullandığı ortaya çıktı.

Yer: Ankara! Sahte paraları ATM'lerde gerçeğe çeviriyordu: Yöntemi 'pes' dedirtti, yakalanmamak için...

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin farklı ATM'lere sahte para yatırıp ardından para çektiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Zanlıyı fiziki takibe alan polis, E.T.O'yu bir ATM'ye sahte para yatırırken suçüstü yakaladı.

AA-20230728-31789231-31789230-BASTIGI_SAHTE_PARAYI_ATMLERDE_GERCEK_BANKNOTLARLA_DEGISTIREN_SUPHELI_YAKALANDI

Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda, 2 bin sahte 50 lira, 30 sahte 100 dolar, çok sayıda kesilmiş sahte para kağıtları, banka ve kredi kartları ile banka dekontları, sahte paraların basımında kullanılan yazıcı, tarayıcı, boya, sıvı solüsyon, numaratör ve çok sayıda materyal ile basım yapılmış sahte para kağıtları ele geçirildi.

YARISI SAHTE YARISI GERÇEK

Operasyonda kapsamında, E.T.O'nun kendi evinde kurduğu küçük matbaada bilgisayar ve yazıcı yardımıyla çoğalttığı 50 liralık banknotları ortadan ikiye keserek yarısı sahte yarısı gerçek olacak şekilde tekrar yapıştırdığı ve bazı özel yöntemler kullanarak ATM'lere yatırdığı tespit edildi.

YAKALANMAMAK İÇİN...

Şüphelinin etrafında kamera bulunmayan ATM'leri seçtiği, tanınmamak için kapüşonlu kıyafet ve cerrahi maske kullandığı, sahte paraları yatırma işlemi yaparken yakalanmamak için başka kişilerin kimlik numaralarını veya banka kartlarını kullandığı, çeşitli kurumlara sahte paralarla cüzi miktarda ödeme yaparak para üstü olarak ATM'lerden gerçek para aldığı belirlendi.

Polise verdiği ifadede kredi borcu yüzünden böyle bir arayışa girdiği beyanında bulunan şüpheli, borcunun büyük bir kısmını bu yöntemle elde ettiği paralarla ödediğini belirtti.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Kaynak: AA

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Ankara ATM

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