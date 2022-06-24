Yer: Antalya! Kimlik soran polise direnince biber gazı yedi, duş alıp ifadeye gitti

Olay, saat 15.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Sahil Yaşam Parkı girişindeki falezlerde meydana geldi. Sık sık hırsızlık olaylarının yaşandığı plajda araştırma yapan polis ekipleri, bu sırada bir kişinin kayalıklara doğru kaçtığını fark etti. Kayalıklara doğru giden ekipler, buradaki incir ağacının altında 5 kişinin oturduğunu gördü. Kimlik soran polislere, oturanlar görev tanımı sordu.

KİMLİK GÖSTERMEDİLER, BİBER GAZINA MARUZ KALDILAR

Kimliklerini göstermeyen kişiler direnince, polis biber gazı kullandı. 5 kişi etkisiz hale getirilirken, bölgeye takviye ekip istendi. Olay yerine gelen takviye ekip, 5 şüpheliyi polis merkezine götürdü. Bu arada biber gazından etkilenen gruptakilerden biri de duş aldırıldıktan sonra polis merkezine gitti.

(DHA)

