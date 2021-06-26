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  4. Yer: Antalya! Kısıtlama öncesi denize akın ettiler

Yer: Antalya! Kısıtlama öncesi denize akın ettiler

26.06.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da pazar günü son kez uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala sahiller tatilcilerle doldu.

Yer: Antalya! Kısıtlama öncesi denize akın ettiler

Turizm kenti Antalya'nın Konyaaltı Sahili, pazar günü son kez uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, kalabalık görüntüsüyle dikkati çekiyor. Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının ise 26 dereceleri gördüğü kentte poyraz etkili oluyor. Yerli ve yabancı tatilcilerle birlikte kentte yaşayan vatandaşlar sahile gelerek güzel havanın keyfini çıkardı. Kimi denizde yüzdü kimi ise güneşlendi.

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Her hafta sonu mutlaka denize geldiklerini belirten Didem Türkmenoğlu, "Antalya'da yaşadığımız için çok şanslıyız. Her hafta sonu mutlaka denize geliriz. Güzel havanın keyfini çıkarırız. Sahili de ilk defa bu kadar kalabalık gördüm" dedi.

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Aydın Türkmenoğlu ise ailecek sabah erken saatlerde geldiklerini ve öğle sıcağında sahilde duramayacaklarını söyledi. Denize giren Ege Türkmenoğlu da, “Denizi ve sahili çok seviyorum. Hava sıcak ama olsun. Deniz biraz soğuk geldi" diye konuştu.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı antalya
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok gülüyorum bu ülkenin haline, cumartesi virüs tatilde pazar günleri mesai mi yapıyor :))))

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