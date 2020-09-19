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  4. Yer: Antalya! Koronavirüse rağmen teknede halay çektiler

Yer: Antalya! Koronavirüse rağmen teknede halay çektiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 13:32 | Son Güncelleme

Antalya Alanya'da tekneyle tura çıkan bir grup, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etti. Grup teknede halay çekerken, bazılarının maskesiz olduğu, bazılarının ise maskelerini çene altına indirdiği görüldü.

Yer: Antalya! Koronavirüse rağmen teknede halay çektiler

İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs (Kovid- 19) ile ilgili yayınladığı başta temizlik, sosyal mesafe ve maskeyle ilgili yayınladığı genelgeler, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kentler bazında uyguladığı kısıtlamalara rağmen, vaka sayılarında artış devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesinde kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti. Teknenin pistinde maske dahi takmayan, takanların ise çene altına indirdiği grup, müziğin ritminde halay çekti.

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Kaynak: DHA

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