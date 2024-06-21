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  4. Yer: Antalya! Taksici hayatının şokunu yaşadı... Müşteri taksiyle kaçtı, şoför arkasından bakakaldı

Yer: Antalya! Taksici hayatının şokunu yaşadı... Müşteri taksiyle kaçtı, şoför arkasından bakakaldı

21.06.2024 17:42
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Antalya’da seyir halindeyken önüne kestikleri taksi içerisindeki yolcuyu almak isteyen kimliği belirsiz kişilerden müşterisini korumak isteyen taksi şoförü hayatının şokunu yaşadı. Araç içerisindeki müşteri, taksi ile birlikte sürücüyü olay yerinde bırakarak son sürat uzaklaşırken araçta maddi hasar meydana geldi. Öte yandan şahıslarla taksideki müşteri arasında husumet bulunduğu, daha sonra müşterinin taksiyle polis merkezine gittiği ve şoförün de aracını polis merkezinden aldığı öğrenildi.

Yer: Antalya! Taksici hayatının şokunu yaşadı... Müşteri taksiyle kaçtı, şoför arkasından bakakaldı

Akılalmaz olay, Muratpaşa ilçesi Yüzüncü Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Bağlı bulunduğu duraktan müşteri alan isminin Erman olduğu öğrenilen ticari taksi sürücüsü bir süre sonra arkasında bir araç olduğunu fark etti. Araçta bulunan yolcu ile birlikte seyir halindeki ticari taksinin önü beyaz renkli bir araç tarafından cadde üzerinde kesildi. Araçtan inen ikisi kadın 4 kişi araç içerisindeki yolcuyu ticari taksiden indirmek istedi.

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MÜŞTERİ TAKSİ İLE KAÇTI, ŞOFÖR HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Müşterisine zarar verileceği düşüncesi ile araçtan inen taksi şoförü olaya müdahale etmek istedi. Kapıları kilitli olan araç içerisindeki şahsı indiremeyen kimliği belirsiz kişiler bu kez ticari taksiye zarar vermeye başladı. Şahısları engellemeye çalışan ticari taksi sürücüsü bu sırada hayatının yokunu yaşadı. Araç içerisinde bulunan ve sürücünün korumaya çalıştığı yolcu çalışır durumdaki ticari taksinin koltuğuna geçerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

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ARACIN ARKASINDAN BAKAKALDI

Aracın hareket ettiğini gören ve kapıyı açmaya çalışan taksi şoförü bu hamlesinde başarılı olamayınca hızla uzaklaşan aracının arkasından bakakaldı. Bu sırada beyaz araç ile taksinin önünü kesen ve yolcuyu almak isteyen kimliği belirsiz kişiler de geldikleri araca binerek taksi ile kaçak şahsın peşinden gitti. Şahıslar ve ticari taksi içerisinde bulunan müşteri arasında husumet olduğu ve davalık oldukları öğrenilirken, panikle ticari taksi ile olay yerinden kaçan müşterinin araç ile birlikte en yakın polis merkezine gittiği öğrenildi. Ticari taksi şoförünün kendisine haber verilmesinin ardından aracını polis merkezinden teslim aldığı öğrenildi. (İHA)

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d341f1ee-3f18-4af5-b178-3d22f57c8c87Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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antalya taksi
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