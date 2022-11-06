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Yer: Artvin! Polis polisi vurdu, vatandaşlar linç etmek istedi

06.11.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de akılalmaz bir olay yaşanmış ve bir adam eşinden şikayetçi olmak için gittiği polis merkezinde çıkan tartışma sonrası bir polisi vurmuştu. Vatandaşların linç etmek istediği kişinin de polis olduğu ortaya çıktı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen polis memurunun izinli olduğu ve Trabzon'dan Artvin'in Borçka ilçesine geldiği belirtildi.

Olay, dün Artvin Borçka'da meydana geldi. Bir kişi, eşinden şikayetçi olmak için gittiği polis merkezinde çıkan tartışma sonucunda polis memuru A.R.Y'yi vurdu. Çevredekilerin saldırısına uğrayan saldırganın da polis memuru olduğu ortaya çıktı. Yaralı polisin hastanede tedavisi devam ederken saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

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POLİS MEMURUNA ATEŞ ETTİ

Borçka İlçe Emniyet Amirliği’nde meydana gelen olaya göre eşi ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı belirtilen S.M., şikayette bulunmak üzere polis merkezine geldi. Bu sırada belinde tabanca olduğu fark edilen S.M., bekletildiğini öne sürerek polis memurları ile tartıştı. Çıkan tartışmada belindeki tabancayı çıkaran S.M., karşı caddeye doğru kovaladığı nöbetçi polis memuru A.R.Y'ye ateş etti. Çevredekilerin saldırısına uğrayan S.M., havaya uyarı ateşi açan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Omzundan yaralanan polis memuru A.R.Y. ise gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Borçka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yıldıran buradan da Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Vatandaşların saldırısında yaralanan S.M. de hastanede tedavi altına alındı.

Artvin'de akılalmaz olay! Eşinden şikayetçi olmak için karakola gitti, polisi vurdu... Artvin'de akılalmaz olay! Eşinden şikayetçi olmak için karakola gitti, polisi vurdu...

ŞÜPHELİ DE POLİS

Hastanede tedavisi süren şüpheli S.M.'nin de polis memuru olduğu, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğu ortaya çıktı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen polis memurunun izinli olduğu ve Artvin'in Borçka ilçesine geldiği belirtildi.

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Kaynak: DHA

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