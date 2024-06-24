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Yer: Artvin! Yazın ortasında kayak keyfi

24.06.2024 11:01
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kadir.gunduz kadir.gunduz
24.06.2024 11:01
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Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Büyükova Yaylası, yaz aylarında da kayak yapma imkânı sunuyor. 3 bin metre rakımlı Boğa Tepe, Haziran ayında bile kayakseverleri ağırlıyor.

Büyükova Yaylası, Şavşat ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve birçok yaylayı barındırmasıyla tanınıyor. Yüksek rakımlı Boğa Tepe gibi noktalarda kar kalıntıları yaz aylarında bile bulunabiliyor, bu da sporseverlere eşsiz bir deneyim sunuyor.

Kayaksever Yasin Tatar, araç yolunun karla kaplı olması nedeniyle bölgeye yaklaşık 2 saat yürüyüşün ardından ulaştı. Yaz mevsiminde karla kaplı doğa harikası bölgede kayak yaparak unutulmaz anlar yaşayan Tatar, doğa ile baş başa zaman geçirerek büyüleyici bir deneyim yaşadı. Yaşadığı deneyimi doğa fotoğrafçısı Kamil Karayel dronla kayıt altına alarak anı ölümsüzleştirdi.

Doğa fotoğrafçısı Kamil Karayel, “Artvin'in Şavşat ilçesi Boğa Tepe mevkiine geldik. Burada şu an kar bulunmakta. Yaklaşık 2 bin 800, 2 bin 900 rakımdayız. Yılın son karını değerlendirmek istedik ve arkadaşlarla hem fotoğrafçılık hem de kayak üzerine deneme yapmak istedik” dedi.

Kayaksever Yasin Tatar ise, “Kemalpaşalıyım. Şavşat'tayız, Boğa Tepe'deyiz. 3 bin rakımda karı görünce atladık geldik. Kayak takımlarım vardı, kayak sezonuna yetiştirememiştim. Karı görünce hemen kaymak istedim. Yaz sezonunda burada kaymak güzel. Normalde 1,5 saatlik araç yoluyla gelip sonrasında 2 saat yürüdük. Yolları kar kapatmış. Burada da yaklaşık 200 metrelik bir parkurumuz var. Parkur mükemmel değil ama kayak yapmaya elverişliydi” ifadelerini kullandı.

Büyükova Yaylası, yüksek rakımlı bölgeleriyle doğa ve maceraseverler için benzersiz fırsatlar sunuyor. Yaz ortasında bile kayak yapmanın keyfi, bu bölgeyi ziyaret edenler için unutulmaz bir anı oluyor.

Express


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Artvin kayak
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