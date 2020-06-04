HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: Avcılar! Şaşkınlık yaratan görüntü

Yer: Avcılar! Şaşkınlık yaratan görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 09:32 | Son Güncelleme

Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımı yapılınca yan tarafta giriş katta bulunan iş yerinin duvarının olmadığı ortaya çıktı. Binada oluşan görüntü şaşkınlık oluşturdu.

Yer: Avcılar! Şaşkınlık yaratan görüntü

Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan 4 katı bir binanın kentsel dönüşüm programı çerçevesinde önceki gün yıkımına başlandı. Binanın yıkımında temel kata gelindiğinde yanda bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki iş yerinin duvarının olmadığı zamanında binayı yapan işçilerin yandaki binanın duvarını ortak kullandıkları ortaya çıktı.

Şaşkınlık oluşturan görüntü sonrası iş yerindeki eşyalar, çalışanlar tarafından duvar tarafından kaldırıldı. Durumla ilgili konuşan bir mahalle sakini, “Bina yapılırken beton dökülmeden normal fileli şat ile zemin katını kaplamaya girmişler. Yıkılmaya başlanınca da sıva yere dökülmüş. Zemin katında delik açmış” dedi.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı
Cumhurbaşkanı talimat vermişti! Bir ülkeye daha yardım eliCumhurbaşkanı talimat vermişti! Bir ülkeye daha yardım eli

En Çok Okunan Haberler

Duyan bariyerlere dayandı! Antalya'da karantina gerginliği

Duyan bariyerlere dayandı! Antalya'da karantina gerginliği

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

İstanbul-Diyarbakır otobüsünde ilginç olay! Koronavirüs olduğunu söyleyince...

İstanbul-Diyarbakır otobüsünde ilginç olay! Koronavirüs olduğunu söyleyince...

Toplu taşımadaki kalabalık tedirgin etmişti! 'Mesai saatleri değişsin' önerisi

Toplu taşımadaki kalabalık tedirgin etmişti! 'Mesai saatleri değişsin' önerisi

Flaş iddia! Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu

Flaş iddia! Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu

Selin Ciğerci'nin bebek heyecanı: 9 ay 15 gün sonra anne oluyorum

Selin Ciğerci'nin bebek heyecanı: 9 ay 15 gün sonra anne oluyorum

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Rezalet! Etek altı fotoğraflarını çekip Rus sitesinde yayınlamış

Rezalet! Etek altı fotoğraflarını çekip Rus sitesinde yayınlamış

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

Meteoroloji uyardı! Türkiye genelinde etkili olacak

Meteoroloji uyardı! Türkiye genelinde etkili olacak

Diğer Haberler
Bursa'da korkutan görüntü! Gören hortum zannetti

Korkutan görüntü! Gören hortum zannetti

Kene kabusu... KKKA vakaları artıyor! Öldürücülük özelliği koronavirüsten daha fazla

Yeni kabus! Öldürücülük özelliği koronavirüsten daha fazla

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüse karşı kritik bağışıklık uyarısı

Prof. Dr. Ceyhan'dan kritik bağışıklık uyarısı

Tuzla Piyade Okulundaki eylemlere ilişkin davada karar

Beraat kararları bozuldu

Veresiye borçlarını toplayamadı! Son çare bunu yaptı: Koronavirüsten öldü

Son çare bunu yaptı: Koronavirüsten öldü

İntihar mektubunun yakalattığı tefeciye iyi hal indirimi

İntihar mektubunun yakalattığı tefeciye iyi hal indirimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.