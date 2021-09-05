HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Yer: Avustralya! Hayatının şokunu yaşadı, sifonu çekmesi bile işe yaramadı

Yer: Avustralya! Hayatının şokunu yaşadı, sifonu çekmesi bile işe yaramadı

05.09.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya uygulaması TikTok'ta ilginç hikayeler paylaşılmaya devam ediyor. Uygulamada son olarak tuvalette örümcekle karşılaşan bir adamın anlattıkları yer aldı. Klozete oturacağı sırada avcı örümcekle göz göze gelen adam, sifonu çekse de örümceği yerinden edemedi. "Avustralya'ya gitmeden önce tuvalete her girdiğinizde her zaman sifonu çekin'' başlığı ile yayımlanan videoda avcı olarak bilinen bir örümcek görünüyor.

Yer: Avustralya! Hayatının şokunu yaşadı, sifonu çekmesi bile işe yaramadı

Avustralya'da bir adam, tuvalette örümcekle karşılaşınca hayatının şokunu yaşadı. Avcı olarak bilinen örümcekle göz göze gelen adam, sifonu çekse de başarılı olamadı.

TikTok'ta paylaşıldıktan sonra 17 milyondan fazla izlenen video, ilk olarak Facebook gruplarında kendisine yer buldu. "Avustralya'ya gitmeden önce her zaman sifonu çekin'' başlığı ile yayımlanan videoda avcı olarak bilinen bir örümcek görünüyor.

Screenshot_9

VİDEO TARTIŞMA YARATTI

Sifon çekildikten sonra bile gitmeyen örümcek, internet alemini de ikiye böldü. Bir kısım örümceğin korkunç olduğunu söylerken bir diğer kısımsa orada kapana kısıldığını düşünüyor. Videonun altına gelen yorumlara bir kişi, ''Üzgünüm ama sırf örümcekler yüzünden Avustralya'ya asla gitmem'' dedi. Bir diğeri ise, "Zavallı şey boğuluyor. Zehirli değiller. Saygılarımla, bir Avustralyalı" dedi.

Screenshot_13

Çinli çocuğun kafası tavandaki deliğe sıkıştı! Gören, korku filmi sandıÇinli çocuğun kafası tavandaki deliğe sıkıştı! Gören, korku filmi sandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Buraya gelen misafirler milyonluk konakta ücretsiz kalıyorBuraya gelen misafirler milyonluk konakta ücretsiz kalıyor
PARTNERGüvenlikleri seferber ettiler ama... Hadise ile Mehmet kaçamadıGüvenlikleri seferber ettiler ama... Hadise ile Mehmet kaçamadı
Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!
Anahtar Kelimeler:
Avustralya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

Moskova - Antalya uçağında hareketli dakikalar

Moskova - Antalya uçağında hareketli dakikalar

2 köyde referandum! Başka ile geçme kararı verdiler

2 köyde referandum! Başka ile geçme kararı verdiler

4 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

4 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Yaşlı kadının feci ölümü! Dakikalarca uğraştılar

Yaşlı kadının feci ölümü! Dakikalarca uğraştılar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Hamile eltisinin bulunduğu eve zorla girdi, ortalık karıştı

Hamile eltisinin bulunduğu eve zorla girdi, ortalık karıştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Akşener'den 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması

Akşener'den 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması

Vahşice öldürülen Yağmur, katilinin elini öpmüş

Vahşice öldürülen Yağmur, katilinin elini öpmüş

Nagehan Alçı'ya tepki: Beni yayından alınız

Nagehan Alçı'ya tepki: Beni yayından alınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.