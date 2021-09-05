Yer: Avustralya! Hayatının şokunu yaşadı, sifonu çekmesi bile işe yaramadı

Avustralya'da bir adam, tuvalette örümcekle karşılaşınca hayatının şokunu yaşadı. Avcı olarak bilinen örümcekle göz göze gelen adam, sifonu çekse de başarılı olamadı.

TikTok'ta paylaşıldıktan sonra 17 milyondan fazla izlenen video, ilk olarak Facebook gruplarında kendisine yer buldu. "Avustralya'ya gitmeden önce her zaman sifonu çekin'' başlığı ile yayımlanan videoda avcı olarak bilinen bir örümcek görünüyor.

VİDEO TARTIŞMA YARATTI

Sifon çekildikten sonra bile gitmeyen örümcek, internet alemini de ikiye böldü. Bir kısım örümceğin korkunç olduğunu söylerken bir diğer kısımsa orada kapana kısıldığını düşünüyor. Videonun altına gelen yorumlara bir kişi, ''Üzgünüm ama sırf örümcekler yüzünden Avustralya'ya asla gitmem'' dedi. Bir diğeri ise, "Zavallı şey boğuluyor. Zehirli değiller. Saygılarımla, bir Avustralyalı" dedi.



