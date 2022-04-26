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Yer: Aydın! Gören ekiplere haber verdi

26.04.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da kıyıda yüzüstü yatar vaziyette birinin olduğunu görenler ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler deniz kıyısındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, ilk yapılan incelemede cesedin düzensiz göçmenlerden birine ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Yer: Aydın! Gören ekiplere haber verdi

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde, deniz kıyısında yürüyüş yapan iki vatandaş kıyıda yüzüstü yatar vaziyette birinin olduğunu görerek hemen 112’ye durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler deniz kıyısındaki kişinin hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti.

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CESEDİN DÜZENSİZ GÖÇMENLERDEN BİRİNE AİT OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Cesedin üzerinden cüzdan, cep telefonu ve bir miktar döviz çıktı. İlk yapılan incelemede cesedin düzensiz göçmenlerden birine ait olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Cesedin kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin yapılacak olan incelemenin ardından belli olacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın
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