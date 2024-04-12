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  4. Yer: Bartın! 150 metre boyunca sürüklendi: Kan donduran kaza anları saniye saniye kamerada!

Yer: Bartın! 150 metre boyunca sürüklendi: Kan donduran kaza anları saniye saniye kamerada!

12.04.2024 11:13
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Bartın'da bir motosikletli kurye, virajda kontrolünü kaybettiği motoruyla kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletinden düşen talihsiz genç 150 metre sürüklenerek feci şekilde can verdi. Korkunç kazaya dair görüntüler bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Motosiklet kazalarına bir yenisi daha eklendi. Bu sefer adres Bartın. Karabük yolunun Çaydüzü Mahallesi Çayırlar mevkinde meydana gelen korkunç kazada Bartın yönüne giden Ömer Özyapı yönetimindeki 33 EDD 07 plakalı motosiklet, sürücüsünün virajda kontrolü yitirmesi sonucu kaldırıma çarptı.

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150 METRE SÜRÜKLENEREK CAN VERDİ

Hızla giden motosiklet çarpmanın ardından yaklaşık 150 metre sürüklendi. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaşamını yitiren Özyapı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Olay yerinde çok sık kaza meydana geldiğini söyleyen mobilya dükkanı sahibi Ertan Bakır, tedbir alınmasını istedi. Motosikletin kaldırıma çarpması ve metrelerce sürüklendiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hayatını kaybeden Ömer Özyapı’nın motokurye olarak çalıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bartın kaza motorsiklet
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