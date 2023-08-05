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  4. Yer: Batman! 74 yaşındaki kadını kaldırım taşıyla kafasına vurarak yere düşürdüler... Yetmedi sopalarla dövdüler! Sebebi şoke etti...

Yer: Batman! 74 yaşındaki kadını kaldırım taşıyla kafasına vurarak yere düşürdüler... Yetmedi sopalarla dövdüler! Sebebi şoke etti...

05.08.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da 74 yaşındaki bir kadın, bahçeye taş attıkları için çocukları sözlü olarak uyardı. Yaşlı kadının çocuklara taş atmamalarını söylemesi üzerine çocuklar ailelerine haber verdi. Kadının evine gelen aile üyeleri yaşlı kadını önce kaldırım taşıyla kafasına vurarak yere düşürdü, ardından sopalarla darbetti. O anlar böyle kaydedildi!

Yer: Batman! 74 yaşındaki kadını kaldırım taşıyla kafasına vurarak yere düşürdüler... Yetmedi sopalarla dövdüler! Sebebi şoke etti...

Batman'ın Merkez ilçesinde Seyitler Mahallesinde yaşayan 74 yaşındaki Vesile Çiftçi, bahçesinde uyuduğu sırada, sokakta oynayan çocuklar bahçesine taş attı. Çocuklara taş atmamaları yönünde seslenen Çiftçi, çocukların aileleri tarafından taşlı sopalı saldırıya uğradı...

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KALDIRIM TAŞIYLA KAFASINA VURDULAR...

Çiftçi'nin sözlü uyarısı sonrası olay yerinden ayrılan çocuklar ailelerine haber verdi.

Ellerinde taş ve sopalarla bahçeye gelen kadın, erkek ve çocuklardan oluşan kalabalık bir gurup 74 yaşındaki Vesile Çiftçi'ye saldırdı. Saldırı anı evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, elinde fırça ile bahçeye gelen bir kadın daha sonra bahçeden de aldığı kaldırım taşı ile yakaladığı 74 yaşındaki Vesile Çiftçi’nin kafasına vurarak yere düşürdükten sonra gelen erkek ise elindeki sopayla yaşlı kadının kafasına ve vücudunun farklı yerlerine vurduktan sonra kafasını tekmelediği görüldü. Görüntülerin devamında güçlükle kalkarak bahçe kapısına yürüyen kadının sesine komşuları yetişti.

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OLASI BİR FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Yakınlarına haber verilmesi üzerine eve gelen yakınları ile yaşlı kadına saldıranlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Büyüyen kavgada silah, bıçak, taş ve sopalar kullanıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda özel harekat ve çevik kuvvet polisi gönderildi. Polisin müdahalesi ile olay yatıştırıldı.

Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralı Vesile Çiftçi ile yakınlarından Perişan Alparslan ile Furkan Alparslan kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını inceleyen polis olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. (İHA)

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Batman saldırı

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