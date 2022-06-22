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Yer: Bayburt! Her şey mezarlık dönüşü oldu... 'Baktığımda Asım'ın yüzü bembeyazdı'

22.06.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta meydana gelen olayda ayı ile karşı karşıya gelen adam şaşkına döndüğü anları anlattı. Asım Durmuş, ayının kendisine bağırdığını, o panikle kendisinin de bağırdığını söyleyerek, "Sabah namazından çıktım, mezarlığın orada dua okudum. Dönüşte bir baktım ayı yukarıdan aşağı doğru geliyordu. Ayıyı görür görmez aha ayı dedim. Bağırmaya başladı. Ben de ona yüksek sesle bağırdım yoldan aşağı gitti'' dedi. Köy sakinlerinden biri de 'Asım'ın yüzü bembeyazdı' diyerek yaşananları anlattı.

Yer: Bayburt! Her şey mezarlık dönüşü oldu... 'Baktığımda Asım'ın yüzü bembeyazdı'

Etrafta kimsenin olmadığı saatleri fırsat bilen ayı başıboş bir şekilde koşarken köy meydanında bulunan çay ocağının güvenlik kameralarına yansıdı. Köy meydanına kadar inen ayıyı sabah namazından çıkan cemaat gördü. Durumu köy sakinlerinin muhtara bildirmesi üzerine muhtar güvenlik kameralarını inceledi. Kamera görüntülerini izleyen muhtar Enver Gür, ilk defa köy meydanına ayının indiğini, bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini vurguladı.

"AYI BANA SİNİRLİ BİR ŞEKİLDE BAĞIRDI BEN DE ONA BAĞIRINCA KORKUP KAÇTI"

Köyde yaşayan Asım Durmuş isimli bir vatandaş, sabah namazından sonra evine gittiği esnada ayının bir anda önüne çıktığını kaydetti. Şaşkınlık ve korku içerisinde ayıyla göz göze gelen Durmuş, ayının kendisine bağırdığını, o panikle kendisinin de ayıya yüksek sesle bağırarak kendini savunduğunu söyleyerek, "Sabah namazından çıktım, mezarlığın orada dua okudum. Dönüşte bir baktım ayı yukarıdan aşağı doğru geliyordu. Ayıyı görür görmez aha ayı dedim. Aramızda 10 metre falan var bir anda sinirlendi, bağırmaya başladı. Ben de ona yüksek sesle bağırdım yoldan aşağı gitti. Ben çok yüksek sesle bağırdım köyün aşağısında Muğdat diye arkadaş duymuş. Yavru ayı değildi, büyük, kocaman bir ayıydı" diye konuştu.

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''ASIM'IN RENGİ ATMIŞ, BEMBEYAZ OLMUŞTU''

Ayıyı gördüğünü söyleyen köy sakinlerinden İsmail Hakkı Köksal arkadaşına "ayıya bak ayıya diyerek" şaşkınlık içinde seslendiğini belirterek, "Ben sabah namazından çıktım, şu an dikildiğim yere doğru alttan yukarı geliyordu. Ahmet'e seslendim, Ahmet ayıya bak ayıya, ayı bize bir hırladı kaçtı yukarı doğru. Asım'ı telefonla aradım onun olduğu yere gidiyordu çünkü. Asım da bana buraya gel, ayı bana saldıracak dedi. Asım'ın rengi atmış bembeyaz olmuştu" ifadelerini kullandı.

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Yukarıkırzı köyü Muhtarı Enver Gür ise köy meydanına ayının geldiğine inanmadığını, görüntüleri izledikten sonra da şaşkınlığını gizleyemediğini söyleyerek, "Camiden çıkan vatandaşlar köyde ayı görmüşler ve ben buna inanamadım. Sonrasında güvenlik kameralarına baktığımda ben de şaşırdım, köy meydanına ayının geldiğine ilk kez tanık olduk. Ayı biraz sağda solda koşuşturduktan sonra ilerideki Asım arkadaşımızın olduğu yere giderek orada arkadaşımıza ateşli bir şekilde bağırmış, Asım da ayıya bağırınca ayı kendini ormanlık alana atmış, gözden kaybolup, gitmiş" şeklinde konuştu.


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