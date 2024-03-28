Yer: Beşiktaş! Hatalı "U" dönüşü yapan araca motosiklet çarptı: Feci kaza kamerada

Kaza, geçtiğimiz günlerde saat 02.10 sıralarında Beşiktaş Çırağan Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, motosikletli S.H. (25), yasak yerden “U” dönüşü yapmaya çalışan hafif ticari araca yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü S.H. yola savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken bir yandan durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yerde yatan yaralıya müdahalede bulundu.

İlk müdahalenin ardından ağır yaralanan S.H., ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan S.H.'nin durumunun ağır olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri, kazaya sebebiyet veren hafif ticari aracın sürücüsü A.Ö.’yü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Polis merkezinde ifadesi alınan A.Ö. adliyeye sevk edildi.

Adliyede yapılan işlemlerin ardından sürücü A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır





