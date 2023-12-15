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Yer: Bolu! Kimyasal madde yüklü tankerdeki sızıntı ekipleri alarma geçirdi

15.12.2023 06:45 | Son Güncelleme:
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Bolu'da bir tankerden kimyasal sızıntı olması ekipleri alarma geçirdi. Çok sayıda ekibin sevk edildiği olayda yoğun dumanların yükseldiği tankerin etrafında geniş güvenlik önlemi alındı. Sızıntının yayılmaması için önlem alınırken, özel kıyafetli ekipler tankerin çevresinde inceleme yaptı.

Yer: Bolu! Kimyasal madde yüklü tankerdeki sızıntı ekipleri alarma geçirdi

Olay, saat 22.00 sıralarında D-100 karayolunun Yumrukaya mevkisinde meydana geldi. Yalova’dan Azerbaycan’a giden 3beton katkı maddesi sodyum alüminat yüklü tankerin sürücüsü Orhan Müjdeci, kimyasal maddede aşırı ısınmanın olduğunu fark etti. Aracı yol kenarına çeken Müjdeci, tankerin üzerine çıkarak kapağını açtı. Kapağın açılmasıyla birlikte tankerden kimyasal madde sızıntısı başladı.

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EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kimyasal maddenin neden olduğu yoğun dumanın yükselmeye başlamasıyla birlikte yoldan geçen sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, tankerden kimyasal sızıntı olduğunu tespit etmesinin ardından bölgeye AFAD, 112 Acil, polis, jandarma, karayolları, DSİ, İl Özel İdare ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Ekipler tarafından yoğun dumanların yükseldiği tankerin etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. Kepçe yardımıyla tankerin yanındaki toprak kazılarak tankerden sızan kimyasal maddenin etrafa yayılması önlendi.

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FİRMA YETKİLİLERİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILACAK

Özel kıyafetli AFAD ekipleri ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlileri tankerin çevresinde inceleme yaptı. Sızıntının kesilmesinin ardından ekipler çalışmalarını tamamlarken firma yetkilileri hakkında işlem başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Bolu Tanker
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