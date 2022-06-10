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  4. Yer: Brezilya! Kadını soymaya kalkışan adama otobüs yolcularından meydan dayağı

Yer: Brezilya! Kadını soymaya kalkışan adama otobüs yolcularından meydan dayağı

10.06.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'da meydana gelen korkunç olayda yolda yürüyen kadını soymaya kalkışan adam, yoldan geçen otobüsteki işçiler tarafından dövüldü. Adam, kadını defalarca itip yere düşürürken, şüphelinin dövülürken geri dönüp işçilere tepki gösterdiği anlar da dikkat çekti.

Yer: Brezilya! Kadını soymaya kalkışan adama otobüs yolcularından meydan dayağı

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletine bağlı Itabira kentinde bir adam, önünde yürüyen kadını gasp etmek istedi. Arkasından koşarak yaklaştığı kadının çantasına uzanan adam, kendisine direnen kadını tartaklamaya başladı. Adam, kadını defalarca itip yere düşürürken, bu sırada yoldan geçen otobüste bulunanlar durumu fark etti. Otobüsten inen grup, kadına şiddet uygulayan adamı dövmeye başladı.

OLAY YERİNE POLİS ÇAĞRILDI

Tekme tokat dövülen adam yere düştü. Başka biri araya girerken, olay yerine polis çağrıldı ve şüpheli gözaltına alındı. Kadının tartaklandığı sırada yolda yürüyen başka bir adamın hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği, şüphelinin dövülürken geri dönüp işçilere tepki gösterdiği anlar da dikkat çekti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya
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