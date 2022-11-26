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Yer: Bursa! Bomba gibi patladı, ölümden döndüler

26.11.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da meydana gelen olayda bir aracın içinde çakmak gazı çeken 3 kişi ölümden döndü. Sıkışan çakmak gazının patlamasıyla 3 kişi yaralanırken otomobil kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, polis ekipleri meydana gelen patlamayla ilgili tahkikat başlattı.

Olay, Bursa Yıldırım'da meydana geldi. Bir aracın içinde çakmak gazı 3 kişi dehşeti yaşadı. Çakmak gazının patlaması sonucunda 3 kişi yaralandı. Çok sayıda ekibin sevk edildiği olayda otomobil kullanılamaz hale geldi.

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PATLAMAYI DUYANLAR EKİPLERE HABER VERDİ

Olay, merkez Yıldırım İlçesine bağlı Şükraniye Mahallesinde bulunan açık otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirhan U. (18) ailesine ait park halindeki otomobilde Eren Ç. (18), ve Enes K. (18) ile bir araya geldi. 3 arkadaş yanlarında getirdikleri çakmak gazını araç içerisinde çekmeye başladı. Bir süre sonra bulundukları otomobilin içerisinde biriken gazın açığa çıkmasıyla patlama meydana geldi. 3 genç kendilerini otomobilin dışına atarak kurtarırken, patlamayı duyan çevredekiler korku içinde durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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OLAY YERİNDEN KAÇMIŞLAR

Ekipler araç içerisinde kimsenin olmadığını gördü. Aracın içinde ve dışında çakmak gazını gören polis ekipleri izledikleri güvenlik kameralarında 3 arkadaşın olay yerinden kaçtığını tespit etti. Patlamadan şans eseri kurtulan gençlerin kendi imkanlarıyla bölgedeki hastaneye gittiği öğrenilirken, hayati tehlikelerinin olmadığı bildirdi.

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Öte yandan, polis ekipleri meydana gelen patlamayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

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