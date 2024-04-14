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  4. Yer: Bursa! Her şey bir anda oldu, özel halk otobüsünün motoru patladı

Yer: Bursa! Her şey bir anda oldu, özel halk otobüsünün motoru patladı

14.04.2024 17:11
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Bursa'da seyir halindeki özel bir halk otobüsünün bilinmeyen bir sebeple motor kısmında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevreye metal parçalar savrulurken yolcular kısa sürede tahliye edildi.

Olay dün öğlen saatlerinde OsmangaziHamitler Mahallesi Gür Caddesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen özel halk otobüsünün motor kısmında bilinmeyen bir sebepten patlama meydana geldi.

YOLCULAR KISA SÜREDE TAHLİYE EDİLDİ

Patlamanın etkisiyle çevreye metal parçalar savrulurken yolcular kısa sürede tahliye edildi.

Yaşanan olay, arkadan gelen başka bir otomobilin araç kamerasınca kaydedildi. Kamera görüntülerinde, motor kısmında meydana gelen patlamanın ardından metal parçalarının etrafa savrulup motordan duman çıktığı, yolcuların panikle otobüsü boşalttığı anlar yer aldı.Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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