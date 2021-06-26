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Yer: Bursa! Köprüden atlamak üzereyken son anda kurtarıldı

26.06.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da akli dengesi bozuk ve kimsesiz olduğu iddia edilen bir kişi, 20 metre yüksekliğindeki Setbaşı Köprüsü’nden atlamak üzereyken polis ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yer: Bursa! Köprüden atlamak üzereyken son anda kurtarıldı

Olay, saat 11.00 sıraların Setbaşı Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi bozuk ve kimsesiz olduğu iddia edilen bir kişi, 20 metre yüksekliğindeki köprüye çıkarak atlamak istedi.

KOLLARINDAN YAKALADILAR

O sırada köprüden geçen vatandaşlar ve ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, atlamak üzere olan genci kollarından tutmayı başardı. Diğer yandan itfaiye ekipleri köprünün altında açtıkları hava yastığıyla tertibat aldı. Bu sırada genç, vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından çekilerek ambulansa bindirildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, daha sonra ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis olayla alakalı tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Bursa
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hergün bir intihar haberi Allah sonumuzu hayr etsin
farkettinizmi son 19 yılda akli dengesi bozulan insan sayısı arttı?

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