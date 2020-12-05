Yer: Bursa! Polis sirenini duyunca böyle kaçtılar

Kısıtlamaya rağmen merkez Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu'nun bahçesindeki sahada 6 çocuğun top oynadığı anlar, bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine okulun bulunduğu sokağa gelen polis aracının siren sesini duyan çocuklar panikle kaçtı.

TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Çocuklar, polisten gizlenmek için top oynadıkları sahanın arkasında bulunan yüksek bir duvarın üzerine çıktı. 6 çocuk tehlikeye aldırış etmeden, polis gidene kadar duvarın üzerinde bekledi. Daha sonra çocuklar, duvarın üzerinden yürüyerek yola çıktı.

Kaynak: İHA

