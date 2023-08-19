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  4. Yer: Büyükçekmece! Kaza tutanağı tutmak istedi, kurşun yağmuruna tutuldu... Şans eseri hayatta kaldı: "Hayatım boyunca hareket etmek için ilaç kullanmak zorundayım..."

Yer: Büyükçekmece! Kaza tutanağı tutmak istedi, kurşun yağmuruna tutuldu... Şans eseri hayatta kaldı: "Hayatım boyunca hareket etmek için ilaç kullanmak zorundayım..."

19.08.2023 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece'de alkollü bir şekilde önündeki araca çarpan C.A., aracına çarptığı 23 yaşındaki Muhammed Ağırkan'a dehşeti yaşattı. Kaza sonrası tutanak için fotoğraf çekmek isteyen Ağırkan'a C.Ü. 14 el ateş etti. Mucize eseri hayatta kalan Ağırkan, "Başıma gelip 3 kurşun daha sıktı. Birkaç el daha ateş etmeye çalıştı ama kurşunu bitmişti. Amacı beni orada öldürmekti. Şimdi hayatım boyunca hareket etmek için ilaç kullanmak zorundayım..." dedi. Olay anına dair görüntüler ortaya çıktı!

Yer: Büyükçekmece! Kaza tutanağı tutmak istedi, kurşun yağmuruna tutuldu... Şans eseri hayatta kaldı: "Hayatım boyunca hareket etmek için ilaç kullanmak zorundayım..."

İstanbul Büyükçekmece'de korkunç bir olay yaşandı. Alkollü bir şekilde Muhammed Ağırkan'ın aracına çarpan C.Ü. ile Ağırkan arasında kaza tutanağına eklenmesi için çekilen fotoğraflar yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma alevlenince silahına davranan C.Ü., Ağırkan'a 14 el ateş etti. Olay sonrasında aracıyla kaçan C.Ü., 35 gündür aranıyor...

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"AMACI BENİ ÖLDÜRMEKTİ BİR KURŞUN HALA KALÇAMDA"

İsabet eden dört kurşunla yaralanan Muhammed Ağırkan, "Aramızda yaklaşık 1 metre varken göbeğimden bir kurşun yedim. Yere düştükten sonra bana daha da yaklaşıp göğüs bölgeme ateş etti. Ancak kolum göğsüme bitişikti ve koluma isabet etti. 2 kurşun da bacağıma sıktı. Daha sonra şarjörün bitme sesini duydum. Birkaç el daha ateş etmeye çalıştı ama kurşunu bitmişti. Daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı. Amacı beni orada öldürmekti. 2 defa ameliyat oldum. Bağırsağımın 12 santimini aldılar. Midemde de delik vardı, onu diktiler. Göbeğimden girip kalçamda kalan kurşun bağırsaklarımı parçalamış. Şu an kurşun hala kalçamda, çıkaramadılar. 3 gün yoğun bakımda yattım. Bacağımdaki atar damar da parçalanmış, önce doktorlar bacağımın yüzde 90 ihtimalle kesileceğini söylemişler. Son anda yapay damar taktılar. Yürümemi de bu damar sağlıyor. Toplamda vücudumda, dizimden göğsüme kadar 72 dikiş var. Şimdi hayatım boyunca hareket etmek için ilaç kullanmak zorundayım. Kullanmadığımda kanım pıhtılaşacak ve bacağımı kullanamayacağım. Sıkılan ilk 10 kurşunun bana isabet etmemesinin sebebi şahsın alkol yada madde etkisi altında olmasındandı. Bu şahsın en yakın zamanda yakalanıp adalet önünde hesap vermesini istiyorum" dedi.

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"MUHAMMET ŞANS ESERİ HAYATTA AMA O ADAM HALA YAKALANAMADI"

Anne Nermin Ağırkan ise, "Hastaneye gittiğimde Muhammet delik deşikti. Bir anne için çok zor. Sanki ben ölmüştüm ve cesedim yeryüzünde öylece geziyordu. Bir değil, iki değil, üç değil tam 14 kurşun sıkmış, bu da bir annenin evladı. Şüpheli daha yakalanmadı. Ailesi de onu korumaya devam ediyor ama ben adalete güveniyorum. Muhammed'e 4 kurşun yerine o kurşunların hepsi de isabet edebilirdi. Hayatta olmama ihtimali çok fazlaydı. Ya da benim daha 23 yaşında olan çocuğumun ayağı kesilseydi. Bunun hesabını kim verecekti. Muhammet şans eseri, Rabbimin onu bize bağışlamasıyla şu an hayatta" diye konuştu.

Öte yandan yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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O ANLAR KAMERADA

Kaza ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, C.Ü.'nün kullandığı otomobille Muhammed Ağırkan olduğu araca arkadan çarpması, ardından iki taraf arasında yaşanan arbede ve C.Ü.'nün otomobilinden silah alarak geldiği anlar yer alıyor. C.Ü.'nün, Muhammed Ağırkan'a ateş etmesi ve sonrasında kaçtığı anlar da görüntülere yansıyor. (DHA)

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