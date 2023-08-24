Yer: Çorlu... Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Dehşete düşüren olay, Esentepe Mahallesi Çorlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, izinli olduğu saatte kız arkadaşıyla sohbet eden uzman çavuş, aniden yanına yaklaşan kız arkadaşının yakınları Ü.S. ile yeğeni Ş.S.’nin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı.

Darp edilen uzman çavuş, şahısların darp girişimine devam etmesi üzerine beylik tabancasına davranarak ateş açtı.

Amca Ü.S. ve yeğeni Ş.S. bacaklarından yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

