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  4. Yer: Denizli! Hırsızların rahatlığı 'pes' dedirtti... Çay molası verip alışveriş yaptılar! Ekipleri karşısında görünce neye uğradığını şaşırıp...

Yer: Denizli! Hırsızların rahatlığı 'pes' dedirtti... Çay molası verip alışveriş yaptılar! Ekipleri karşısında görünce neye uğradığını şaşırıp...

23.09.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de bir fabrikanın deposundan 300 bin liralık hırsızlık yapan 2 soyguncu, yorulunca benzinliğe gidip 1 saat mola verdi. Mola süresince çay içen ve alışveriş yapan hırsızlar, dinlendiklerinde ise soyguna kaldıkları yerden devam etti. Şüphelilerin tespit edilmesi üzerine düzenlenen baskın karşısında şoke olan hırsızlar balkondan atladı...

Yer: Denizli! Hırsızların rahatlığı 'pes' dedirtti... Çay molası verip alışveriş yaptılar! Ekipleri karşısında görünce neye uğradığını şaşırıp...

Olay, 24 Ağustos 2023 tarihinde Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saat 01.00 sıralarında kullandıkları kamyonetle Pınarkent Mahallesi’nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının deposuna gelen Erdal A. (38) ve Yılmaz K. (50) isimli iki şüpheli, çaldıkları tekstil malzemelerini kamyonete yüklemeye başladı.

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Bir süre sonra yorulan şüphelileri birkaç kilometre ilerideki akaryakıt istasyonuna giderek mola verdi. Alışveriş yapan, çay içip 1 saat dinlenen hırsızlar, daha sonra depoya dönüp suça devam etti. Yaklaşık 4 saat depoda kalan şüpheliler, çaldıkları 300 bin liralı malzemeyle kayıplara karıştı.

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JASAT'I KARŞISINDA GÖRÜNCE NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI...

İhbar üzerine hırsızlık olayının faillerini yakalamak için çalışma başlatan Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte yaptıkları titiz çalışma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden Yılmaz K., adresinde gözaltına alınırken; yakalanmamak için sık sık adres değiştirdiği tespit dilen Erdal A. ise saklandığı yeri tespit eden JASAT dedektiflerini kapıda görünce büyük bir panik yaşadı. Yakalanacağını anlayınca kaldığı 2’inci kattaki dairenin balkonundan atlayan Erdal A., binanın çevresinde tedbir alan JASAT dedektifleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

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BU RAHATLIK KİMSEDE YOK...

Gözaltına alınan Erdal A. ve Yılmaz K., sağlık kontrolünden geçildikten sonra sorguya alındı. 18 suç kaydı bulunan Erdal A.’nın 3 ayrı suçtan daha arandığı, Yılmaz K.’nın ise 9 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Hırsızlık olayından 1 ay sonra jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalanan şüphelilerin tespit edildiği kamera kayıtları görenleri pes dedirtti. Görüntülerde tekstil deposunu soyan hırsızların, mola verip markete giderek alışveriş yaptıkları ve dinlenip tekrar suç mahalline gittikleri anlar yer aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli soygun hırsızlık

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