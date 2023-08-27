Yer: Diyarbakır! Her şey bir anda oldu, panikle kaçıştılar

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6'lık depremler meydana gelmişti. Peş peşe yaşanan depremler aralarında Kahramanmaraş'ın da olduğu 11 ili etkilemişti. Türkiye'yi derinden sarsan depremlerde binalar yıkılmış ve binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

SANİYELER İÇİNDE ÇÖKTÜ

Depremler sonrası 11 ilde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Depremden etkilenen iller arasındaki Diyarbakır'da tespit edilip yıkım kararı çıkan binaların yıkım işlemleri hız sürüyor. Merkez Bağlar ilçesinde de bir bina yıkım esnasında saniyeler içinde çöktü.

PANİKLE KAÇIŞTILAR

Parkta oturan vatandaşlar, binanın çökmesiyle telaş içinde kaçmaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

