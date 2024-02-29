Yer: Diyarbakır! İnternetten tanıştığı sevgilisine bebeğini bıraktı! "Kız kusuyor, gel bi bak" sözleri üzerine eve koşan zavallı anne gördüğü manzara karşısında dehşete düştü... Korkunç gerçeği otopsi sonucu ortaya çıkardı!

Halime M. battaniyenin altında çıplak ve hareketsiz bulduğu kızına seslendi. Rıdvan Ç.'ye polis ve ambulansı çağırmasını ve kızının elbiselerini getirmesini söyledi. Ancak Rıdvan, kapıyı kapatıp hiçbir yardım çağrısında bulunmadı.

Taksi çağırmasını istediğinde ise durağı aramayı reddeden Rıdvan Ç., kendi çabalarıyla bebeğini alarak hastaneye gitmeye karar verdi.

KAN DONDURAN OLAY

Bebek ölünce annenin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Rıdvan Ç. ifadesinde, evli ve boşanma aşamasında olduğunu, Halime ile internette tanıştığını belirterek, şöyle konuştu:

-Halime de evli ve 3 çocuğu vardı. İstanbul’da boşanma aşamasındaki eşinden ayrılıp Diyarbakır’a gelerek evlere temizliğe gidiyordu. Birbirimizden hoşlandık ve ilişkimiz ciddi bir boyuta gelince onu annemle tanıştırdım. Ama evli olduğunu benden gizlemişti. Olay günü de bana bir iş görüşmesine gideceğini söyleyip bebeğini evime gelerek bana emanet etti. Ben de bebek sıkılmasın diye televizyon açtım. Kuşlarıma havuç rendelerken ona da yemesi için uzattım.

“İKİNCİ KEZ KUSUNCA BİRKAÇ KEZ VURDUM”

Odaya girdiğinde bebeğin secdeye kapanmış pozisyonda hareketsiz olduğunu gördüğünü belirten Rıdvan Ç., şöyle konuştu:

-Bende uyuduğunu düşünerek alıp kanepeye uzattım ve sigara içtim. El ve ayak tırnaklarımı kesip lavaboya attım.

-Sonra bebeğin annesi geldi. Kızının kahvaltı etmediğini aç olduğunu söyleyip bakkaldan puding aldı.

-Doymadığını söyleyip yoğurt, vişne reçeli yedirdi. Sonra kanepeye oturtup düşmesin diye iki yanına yastık bırakıp kendisi de kahvaltı etmek için mutfağa gitti. Ben odaya girdiğimde çocuğun kustuğunu gördüm.

-Sonra elbiselerini çıkarıp makineye attım, kanepeyi ve duvarı sildim. Bebeği de banyoya götürüp yıkarken dengesini kaybedip poposunun üzerine düştü. İkinci kez kusunca bende bacaklarına, poposuna ve omuzlarına birkaç kez vurdum.

-Ama kafasına vurmadım. Annesi gelince bende çocuğu hastaneye götürmesini istedim. Bu kadın beni dolandırdı, iyi niyetimin kurbanı oldum. Kendisi işe çıktığında çocuğuna ben bakıcılık yapıyordum. Suçsuzum.

“SEVGİLİ DEĞİLİZ ANNESİYLE TANIŞTIRMADI BENİ”

Bebeğin annesi Halime M. ise, eve geldiğinde bebeğinin hareketsiz ve yüzü ile vücudunda morluklar gördüğünü belirterek, “Ben maddi imkânsızlıklar nedeniyle evlere temizliğe gidiyordum. Annesiyle beni tanıştırmadı, sevgili değiliz, yalan söylüyor. Onunla iyi bir dostluğum ve arkadaşlığım olduğu için bebeğimi ona emanet ettim ama öldürdüğü için şikâyetçiyim, en ağır biçimde cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Bebeğe yapılan otopside korkunç gerçek açığa çıktı... Rapora göre bebeğin çene altında aşırı morluklar, göbek deliği ve kollarında morluklar, kafatası ve kemik kırıklarıyla birlikte kafa içi kanama ve ödem sonucu öldüğü ifade edildi.

Rıdvan Ç.’nin evinin banyosunda olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemede, banyo zemininde kırmızı lekeler tespit edildi.

Bebeğin ise hastaneye zehirlenme şikâyetiyle götürülmediği, bilinci kapalı bir şekilde acil girişinin yapıldığı belirlendi.

Rıdvan Ç.’nin el konulan telefonundaki Whatsapp yazışmalarına bakıldığında da bebeği daha önce de dövüp şiddet uyguladığına dair konuşmaları tespit edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE İYİ HALDEN MÜEBBET

Tutuklanıp hakkında “Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak bebeği öldürmek” suçundan dava açılan ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık bebeğin kusma sonucu zehirlendiğini, kendisinin şiddet uygulamadığını, ona çok iyi baktığını belirterek beraatını istedi. Mahkeme, otopsi raporu, sanığın bebeğe şiddet uyguladığına dair itirafları, yine Whatsapp yazışmalarında da buna dair konuşmaları bir bütün olarak değerlendirildiğinde annesi tarafından kendisine emanet edilen 2 yaşındaki Bircan M.’yi döverek öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Mahkeme bu cezayı daha sonra sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve pişmanlığını gösteren davranışları nedeniyle müebbet hapis cezasına çevirdi.

(Sözcü)





