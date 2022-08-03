Yer: Düzce! Konser bitiminde adım adım takip etti, başından silahla vurdu

Olay, gece yarısı Düzce'de meydana geldi. Konserde iki genç arasında başlayan tartışmada kan aktı. 17 yaşındaki İmat D., konserde tartıştığı Semih Ç.'yi takip edip evine gittiği sırada silahla başından vurdu. Semih ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken saldırgan gözaltına alındı.

EVİNE GİDERKEN BAŞINDAN VURDU

Olay saat 00.30 sıralarında Çay Mahallesi 599 Sokak üzerinde meydana geldi. Düzce'de düzenlenen halk konserinde, Semih Ç. ile İmat D. arasında tartışma yaşandı. Tartışma etrafta bulunan vatandaşlar tarafından sakinleştirilirken, konser bitiminde Semih Ç. evine gitmek için yola çıktı. Bu sırada Semih Ç’yi takip eden İmat D., tabancayla Semih Ç.’nin başına ateş etti. Semih Ç.’yi kanlar içinde yerde gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalede bulundu. Ağır yaralanan Semih Ç. kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden kaçmaya çalışan İmat D. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

