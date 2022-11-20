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Yer: Elazığ! Cama çıkıp silahı başına dayadı

20.11.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da bir adam sabaha karşı cama çıkarak kafasına silah dayadı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken bölgede polis geniş güvenlik önlemi aldı. İntihar girişiminde bulunan adam, müzakereci polislerin uzun süren çabasıyla 9 saatin sonunda ikna edildi.

Yer: Elazığ! Cama çıkıp silahı başına dayadı

Olay, Çarşı Mahallesi Atatürk Okulu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. gece saat 03.00 sıralarında cama çıkarak kafasına silah dayadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve polis özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliği alarak sokağa giriş çıkışları kapatırken, itfaiye ekipleri şahsın aşağı atlama ihtimaline karşı bina önünde şişme branda açtı. Ardından müzakereci polis, şahsı ikna etmek için yanına çıktı.

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9 SAATİN SONUNDA İKNA EDİLDİ

9 saat boyunca polisin ikna etmeye çalıştığı şahıs, sonunda ikna edilerek aşağı indirildi.

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Kaynak: İHA

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