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  4. Yer: Esenyurt! 9'uncu kattan düştü, hayatını kaybetti

Yer: Esenyurt! 9'uncu kattan düştü, hayatını kaybetti

21.12.2023 09:29 | Son Güncelleme:
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İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle 10 katlı binanın 9. katından yere düştü. Olay yerine ekipler sevk edilirken, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan çalışma sonrası kadının cansız bedeni ambulans ile Adli Tıp'a kaldırıldı.

Yer: Esenyurt! 9'uncu kattan düştü, hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Gökevler Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre 10 katlı binanın 9. kat balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düşen 30 yaşlarındaki S.M. isimli kadın hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Siteye gelen olay yeri inceleme ekipleri konu ile ilgili çalışma yaparken, kadının cansız bedeni ambulans ile Adli Tıp'a götürüldü. S.M.’nin ölüm nedeni yapılan otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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