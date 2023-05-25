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  4. Yer: Esenyurt! Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı ardından intihar etti

Yer: Esenyurt! Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı ardından intihar etti

25.05.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da korkunç bir olay yaşandı. Kazım Ç., boşanma aşamasındaki eşinin evine giderek silah ateş etti. Kurşunların hedefi olan Goncagül Ç. hastaneye kaldırılırken Kazım Ç., kafasına dayadığı silahla intihar etti. Goncagül Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yer: Esenyurt! Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı ardından intihar etti

Olay, bugün saat 06.45 sıralarında Esenyurt'taki Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Goncagül Ç. işe gitmek üzere evinden çıkarken, boşanma aşamasında olduğu eşi Kazım Ç.'nin kendisini kapı önünde beklediğini fark etti. Bu sırada Kazım Ç. yanında getirdiği tabanca ile Goncagül Ç.'ye 11 el ateş etti. Silahı daha sonra kendi kafasına dayayan Kazım Ç. intihar etti.

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KADININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirlenen Goncagül Ç. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitirdiği belirlenen eşi Kazım Ç.'nin cesedi ise otopsi yapılmak üzere savcılık talimatıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Goncagül Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

"SİLAH SESİ, BAĞIRMALAR DUYDUK"

Görgü tanığı bir kişi, "Sabah silah sesi bağırmalar duyduk. Çocuklarımı yere yatırdım ne olur ne olmaz diye. Silah sesi kesilince dışarı çıktık. İkisi de yerde yatıyordu. Tanımıyorum. Bizim binada oturuyormuş. 6 ay olmuş taşınalı kadını tanımıyorum ben. Polis arkadaşları ben aradım" diye konuştu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA

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