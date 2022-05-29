Yer: Esenyurt! Düğün tartışmasında arbede çıktı, polise saldırdılar

Fatih Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, bir grup sokakta düzenleyecekleri düğün için yolu kapatmak istedi. Sokakta evleri bulunanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, 'sokağı kapatarak düğün yapılamayacağı' yönünde uyarıda bulundu.

POLİSE SALDIRDILAR

Yapılan ikazlara aldırış etmeyenler, polis ekipleri ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma yerini arbedeye bıraktı. Arbede sırasında gruptan 2 kişi, polise yumruk attı. Bunun üzerine ekipler, grubu dağıtmak için biber gazı kullandı ve havaya ateş etti.

TAKVİYE EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine gelen takviye polis ekiplerine rağmen bir süre daha devam eden arbede, güçlükle yatıştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

