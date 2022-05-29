HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: Esenyurt! Düğün tartışmasında arbede çıktı, polise saldırdılar

Yer: Esenyurt! Düğün tartışmasında arbede çıktı, polise saldırdılar

29.05.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta sokağı kapatarak düğün yapmak isteyenlerle polis arasında arbede çıktı. Olayda 2 kişi, polise yumruk atarken ekipler, grubu dağıtmak için biber gazı kullanıp havaya ateş etti.

Yer: Esenyurt! Düğün tartışmasında arbede çıktı, polise saldırdılar

Fatih Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, bir grup sokakta düzenleyecekleri düğün için yolu kapatmak istedi. Sokakta evleri bulunanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, 'sokağı kapatarak düğün yapılamayacağı' yönünde uyarıda bulundu.

esenyurtta-sokakta-dugun-tartismasinda-arbede-cikti-polis-havaya-ates-etti_3346_dhaphoto2

POLİSE SALDIRDILAR

Yapılan ikazlara aldırış etmeyenler, polis ekipleri ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma yerini arbedeye bıraktı. Arbede sırasında gruptan 2 kişi, polise yumruk attı. Bunun üzerine ekipler, grubu dağıtmak için biber gazı kullandı ve havaya ateş etti.

esenyurtta-sokakta-dugun-tartismasinda-arbede-cikti-polis-havaya-ates-etti_3346_dhaphoto3

Esenyurt'ta iğrenç olay! 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiası...Esenyurt'ta iğrenç olay! 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiası...

TAKVİYE EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine gelen takviye polis ekiplerine rağmen bir süre daha devam eden arbede, güçlükle yatıştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

esenyurtta-sokakta-dugun-tartismasinda-arbede-cikti-polis-havaya-ates-etti_3346_dhaphoto4

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seçim tarihi için flaş iddia! Ankara kulisleri hareketlendi Seçim tarihi için flaş iddia! Ankara kulisleri hareketlendi
Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! 28 gün karantina...Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! 28 gün karantina...
Söylentiler bir ili harekete geçirdi! 21 yıl sır ortaya çıktıSöylentiler bir ili harekete geçirdi! 21 yıl sır ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
polis Esenyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'dan final sonrası Real Madrid'e gönderme!

Galatasaray'dan final sonrası Real Madrid'e gönderme!

Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....

Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....

Hindistan'dan Türkiye'ye buğday mı geliyor?

Hindistan'dan Türkiye'ye buğday mı geliyor?

SGK'dan herkesi ilgilendiren açıklama: Vatandaşları mağdur ettiği için değiştirildi

SGK'dan herkesi ilgilendiren açıklama: Vatandaşları mağdur ettiği için değiştirildi

Okul katliamı sonrası silah fuarı düzenlediler!

Okul katliamı sonrası silah fuarı düzenlediler!

Kız arkadaşını rehin alıp şehrin en işlek caddesine kaçtı! İkisi de gözaltına alındı

Kız arkadaşını rehin alıp şehrin en işlek caddesine kaçtı! İkisi de gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Takipçisi sayısını arttırmak istedi! "Seks çekilişi..."

Çocukları tecavüze uğradı! Kameraya çekip...

Çocukları tecavüze uğradı! Kameraya çekip...

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.