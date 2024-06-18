Yer: Eskişehir! Kartal, yılana av oldu

Alpu ilçesinin Güroluk mahallesindeki topraklık alanda bir yılan kartalı yakaladı. Yılan, kartalı sıkı sıkıya sararak hareket etmesini engelledi. Kartalın uçmaya çalışmasına da müsaade etmeyen yılan, talihsiz yırtıcı kuşu tüm çırpınışlarına rağmen serbest bırakmadı. Bir anlığına havalanır gibi olan kartalı daha da sararak nefesini kesen yılan onu otların arasına düşürerek avı haline getirdi.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan ilginç olay görenleri hayrete düşürürken, bir vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayıt altına aldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





