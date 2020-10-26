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  4. Yer: Gaziantep! Yarı çıplak halde 5. kattan düştü

Yer: Gaziantep! Yarı çıplak halde 5. kattan düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 11:14 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 20 yaşındaki bir genç, yarı çıplak halde 5. kattan park halindeki bir aracın üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan ve vücudunun birçok yerinde kırık olan M.C.K. yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgilere göre, saatlerinde Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi Amaç Sitesinde yaşayan M.C.K., dün sabah oturduğu apartmanın 5. katından park halindeki aracın üstüne düştü. Olayın ardından M.C.K., 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.C.K.’nın düştüğü o anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Yaşanan olayın ardından polisin araştırması devam ederken, vücudunun birçok yerinde kırık olan M.C.K. yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: İHA

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