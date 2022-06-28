HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: Gümüşhane! Bunu toplamak için sıraya giriyorlar... Çapı tam 52 santimetre: Satmayı düşünmüyorum

Yer: Gümüşhane! Bunu toplamak için sıraya giriyorlar... Çapı tam 52 santimetre: Satmayı düşünmüyorum

28.06.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de yaşayan Ernail Çiçek 52 santimetre genişliğinde, 2 kilogram ağırlığında kızıl mantar buldu. Çiçek, “Mantarı gören herkes çok şaşırıyor. Bölgede çok mantar buldum ama bu büyüğü tek başınaydı. Sosyal medyaya da atınca çok isteyen oldu. Satmayı düşünmüyorum. Vitrinde sergilemeye devam edeceğim” diye konuştu.

Yer: Gümüşhane! Bunu toplamak için sıraya giriyorlar... Çapı tam 52 santimetre: Satmayı düşünmüyorum

Yaz aylarıyla birlikte Gümüşhane coğrafyasının neredeyse tamamında vatandaşların adeta toplamak için sıraya girdiği kızıl mantarda son yılların en büyük ve ağır mantarını esnaflık yapan Ernail Çiçek buldu. Torul ilçesine bağlı Bahçelik Köyü Kazımınkelifleri Mevkiinde bulduğu mantarı ilk gördüğünde şok olduğunu kaydeden Ernail Çiçek (52), “Daha önce de böyle büyük mantarlar bulmuştum ama bugüne kadar bulduklarım içerisinde en büyüğü bu oldu. Çapı tam 52 santimetre ve 2 kilo 15 gram da ağırlığı var” dedi.

AW655963_02

''VİTRİNDE SERGİLEYECEĞİM''

Mantarı İkisu-Şiran karayolu kenarındaki dinlenme tesisinde vitrinde sergilediğini ifade eden Çiçek, “Mantarı gören herkes çok şaşırıyor. Bölgede çok mantar buldum ama bu büyüğü tek başınaydı. Sosyal medyaya da atınca çok isteyen oldu. Satmayı düşünmüyorum. Vitrinde sergilemeye devam edeceğim” diye konuştu.

Screenshot_1

Haziran ayı boyunca etkili olan gök gürültülü ve yağışlı havayla birlikte yüksek nem oranı nedeniyle mantar veriminin en üst seviyede olduğunu belirten Çiçek, “Bu yıl mantar yılı oldu. Yağış çok, nem yüksek. Bu mantarlar kızıl mantar dediğimiz mantar türü. İçi kahverengi ve çok lezzetli tadı vardır” ifadelerini kullandı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
14 yaşındaki çocuk ekmek bıçağıyla ağabeyini öldürdü14 yaşındaki çocuk ekmek bıçağıyla ağabeyini öldürdü
Milyonların beklediği kararları Erdoğan açıkladı!Milyonların beklediği kararları Erdoğan açıkladı!
Özgür Demirtaş paylaştı sosyal medya yıkıldı! Özgür Demirtaş paylaştı sosyal medya yıkıldı!
Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Tecavüz edip kayda aldılar kanala attılar!

Tecavüz edip kayda aldılar kanala attılar!

Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali inanılmaz

Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali inanılmaz

Dehşete düşüren olay! Kamyonun kasasında 42 kişi ölü bulundu

Dehşete düşüren olay! Kamyonun kasasında 42 kişi ölü bulundu

O ilde süresiz olarak yasaklandı! Jandarma nöbete başladı

O ilde süresiz olarak yasaklandı! Jandarma nöbete başladı

Herkesi ilgilendiriyor! 'Çok uykuluydum kandım' demeyin...

Herkesi ilgilendiriyor! 'Çok uykuluydum kandım' demeyin...

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatınızı baltalamayın: Çözümü var!

Cinsel hayatınızı baltalamayın: Çözümü var!

Saç beyazlamasını tarihe gömecek mucize iksirler! İbn-i Sina reçetesi

Saç beyazlamasını tarihe gömecek mucize iksirler! İbn-i Sina reçetesi

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

'Bekle beni' demişti! O sözler gündem oldu

'Bekle beni' demişti! O sözler gündem oldu

Sokakta sütyenini çıkarttı, bebeğini emzirdi! Tepki görünce...

Sokakta sütyenini çıkarttı, bebeğini emzirdi! Tepki görünce...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.