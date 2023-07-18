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Yer: İstanbul! Bir anda üzerine düştü, neye uğradığını şaşırdı

18.07.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kaldırımda oturan bir kişinin üzerine binanın ikinci katından kedi düştü. Neye uğradığını şaşıran kişi kısa süre şaşkınlık geçirdi ve elinde bulunan cep telefonu yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yer: İstanbul! Bir anda üzerine düştü, neye uğradığını şaşırdı

İlginç olay, Kağıthane Emniyet Evleri Mahallesi'nde bir berber dükkanının önünde meydana geldi. Faruk Altınay saç tıraşı olmak için berber dükkanına gitti. Berber sıra olduğunu ve dışarıda beklemesini söyledi. Altınay kaldırımda bulunan sandalyede cep telefonu ile oynadığı sırada binanın ikinci katından sahipli kedi üzerine düştü.

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KISA SÜRELİ ŞAŞKINLIK YAŞADI

Neye uğradığını şaşıran müşteri kısa süre şaşkınlık geçirdi ve elinde bulunan cep telefonu yere düştü. Olaydan sonra sahipli Fırfır adlı kedinin tüm aramalara rağmen kayıplara karıştığı öğrenildi. Omzunda ve kolunda hafif sıyrıklar oluşan müşterinin üzerine kedi düşmesi iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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"PANİK YAŞADIK, ŞOK OLDUK"

Kedinin müşterinin üzerine düştüğü esnada yan tarafta oturan Hasan Kayar, ' Arkadaşla oturuyorduk, telefon ile oynuyorduk. Yaklaşık 10 metre yükseklikten arkadaşın üstüne kedi düştü. Tabi ki o andan panik yaşadık, şok olduk. Arkadaşın elinde telefonu yere düştü. Kedi düşerken arkadaşın omzunda çizilmeler oluştu. Olayın ardından kediyi bulamadık, kedi hala kayıp. Kedi küçük bir kedi değildi. Kilolu bir kediydi, yaklaşık 10 kilogram civarındaydı. Ben hala o olayın şokundayım'' dedi.

Dükkan sahibi Hüseyin Türkmen ise ''Müşterimiz kapıda sıra beklerken 2. kattan komşumuzun kedisi müşterimizin üzerine düştü. Kedi havluluğumuzun üstüne tırmandı önce sonra kaçtı gitti'' diye konuştu.

Kaynak: DHA

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İstanbul kedi

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