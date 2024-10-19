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Yer: İstanbul! Çarşaf giyip geldi, kurşun yağdırdı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
19.10.2024 17:09
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İstanbul'da çarşaf giyen bir kişi, galericiler sitesine gelerek otomatik silahla kurşun yağdırdı. Saldırıda 1 kişi ağır yaralanırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Yer: İstanbul! Çarşaf giyip geldi, kurşun yağdırdı

Olay, Gökevler Mahallesi’nde bulunan galericiler sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, çarşaf giyen kişi elindeki çantasıyla iş yerinin önüne geldi. Husumetlisi olduğu öne sürülen kişiye kurşun yağdıran şüpheli ardından olay yerinden hızlıca kaçtı. Saldırıda kullandığı silah ise yere düştü.

ISTANBUL---ESENYURT’TA-CARSAF-GIYIP-OTOM_378867_104956

GENİŞ ÇAPLI ÖNLEM ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken polis olay yerinde geniş çaplı önlem aldı. Güvenlik kameralarını incelemeye polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

ISTANBUL---ESENYURT’TA-CARSAF-GIYIP-OTOM_378879_104956

Kaynak: DHA

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