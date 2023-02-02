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Yer: İstanbul! Gören gözlerine inanamadı, otomobili çöpe attılar

02.02.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da ilginç bir olay yaşandı. Bir aracı çöp konteynerlerinin üzerinde görenler gözlerine inanamadı. Olayın perde arkası ise sonra ortaya çıktı. Bir iş yeri sahibinin dükkanın önünü kapatan aracın 2 gündür alınmamasına öfkelenerek aracı forklift ile çöp konteynerlerinin üzerine bıraktığı öğrenildi.

Başakşehir İkitelli Güngören Sanayi sitesinde 2 gün önce bir kişi otomobilini iş yerinin önüne park etmek istedi. Kaynak işleri yapan esnaf, sürücüden aracı bırakmamasını istedi. Ancak otomobili bırakan sürücü ayrılarak uzaklaştı. Duruma öfkelenen esnaf 2 gündür alınmayan otomobili, forklift kaldırarak çöp konteynerlerinin üzerine bıraktı. Site yönetimini durama el atarak aracı tekrar forklift ile indirtti ve sahibine ulaşılamayan otomobili otoparka çektirdi. Öfkeli esnaf konuşmak istemezken site esnafı ise otopark sıkıntısı nedeniyle gelişi güzel parklar yaşandığını belirtti.

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"ARKADAŞIMIZ SÖYLEDİĞİ HALDE ARAÇ 2 GÜNDÜR ORADA DURUYOR"

Esnaf Bekir Rüşvanoğlu, "Sanayi sitesinde yıllardır otopark sıkıntısı yaşıyoruz. Burada esnaf arkadaşımızın yeri var. Kilitli olan yer. Oraya getirip aracını koyuyor. Arkadaşımız söylediği halde araç 2 gündür orada duruyor. Güvenlik otoparkla ilgili arkadaşlara yardımcı olmadığı için o da aracı kaldırmış forklift ile çöplerin üzerine koymuş. Aracı güvenlik çekip kendilerine ait başka bir otoparka götürdü. Burada kişilere verilen yerler var. Burası 12. Cadde, buranın otoparkının yan tarafta olması lazım. Kimse kimsenin yerine koymuyor. Adam burayı müsait görünce koymuş. Ama 2 gündür kaldırmamış. Aracın sahibini bulmaya çalışıyorlar" dedi.

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Kaynak: DHA

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