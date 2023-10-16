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  4. Yer: İstanbul! Dengesini kaybedip denize düştü: Dakikalarca hareketsiz yattı

Yer: İstanbul! Dengesini kaybedip denize düştü: Dakikalarca hareketsiz yattı

16.10.2023 10:11 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da bir kadın Haliç Metro Köprüsü’nde yürüdüğü sırada dengesini kaybedip denize düştü. Dakikalarca baygın kalan kadını ekipler kurtardı. Kalp masajı yapılan kadın, bilinci açık bir şekilde hastaneye kaldırıldı

Yer: İstanbul! Dengesini kaybedip denize düştü: Dakikalarca hareketsiz yattı

Beyoğlu Haliç Metro Köprüsü üzerinde geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde meydana gelene olayda Fatma B., metroya doğru yürümeye başladı. Bir süre sonra korkulukların yanında duran Fatma B. henüz bilinmeyen bir nedenle korkulukları aşağıya düşmeye başladı. Metrelerce yükseklikten denize düşen kadını gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

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DAKİKALARCA HAREKETSİZ YATTI

O esnada denize bulunan bir tekne kaptanı, yüzeyde hareketsiz yatan kadının yanına yaklaştı. Dakikalar süren çalışma sonrasında kadın denizden alınarak tekneye konuldu.

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KALP MASAJI YAPILDI

Şişhane kıyısına çıkarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kalp masajı yapılan Fatma B., bilinci açık bir şekilde Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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İstanbul Haliç

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