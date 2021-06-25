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  4. Yer: İstanbul! Dereden akan suyu içen hayvanlar birer birer ölmeye başladı

Yer: İstanbul! Dereden akan suyu içen hayvanlar birer birer ölmeye başladı

25.06.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Arnavutköy Şamlar Gölü'ne akan dere bırakılan kimyasal atıklar ile renk değiştirdi. Dereye farklı renkte atıklar karıştığını belirten çevre sakinleri, "Koyunların yanı sıra bir de köpeğimiz öldü. Biz dereden akan sudan içtiklerinden şüpheleniyoruz" dedi.

İstanbul'da birçok dere, fabrikalardan bırakılan atıklarla ölüyor. Derelere bırakılan kimyasal içeren atık sular, derelerin hem rengini değiştiriyor hem de İstanbul'un içme suyunu karşılayan bazı göllere dökülerek daha büyük tehlikelere davetiye çıkarıyor.

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nden geçen dere de bunlardan biri. Şamlar Gölü'ne dökülen dere kimyasal atıklar nedeniyle renk değiştirdi. Çevre sakinlerinden Yunus Gürdamur, derenin 15 gündür bu şekilde olduğunu söyledi. Dereye bağlanan kanaldan15 gündür hem lağım hem de farklı renklerde boyanın aktığını söyleyen Gürdamur, "Bu dere ile ilgili olarak büyükşehir belediyesini defalarca aradım ama ne gelen oldu ne giden" dedi.

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KOYUNLARIN YANI SIRA KÖPEK DE ÖLDÜ

Küçükbaş hayvanlarından ikisinin öldüğünü söyleyen Emirhan Akkaya ise, "Koyunların yanı sıra bir de köpeğimiz öldü. Biz dereden akan sudan içtiklerinden şüpheleniyoruz" diye konuştu.

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Öte yandan dere ve çevresi drone ile görüntülendi. Yerleşim yerinin hemen yakınından geçen derenin etrafında çok sayda bahçe ve bostan olduğu görüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Arnavutköy
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