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Yer: İstanbul! Düğünde çıkan kavga caddeye taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 09:36 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de yabancı uyruklu ailelerin düğününde çıkan kavga gecenin ilerleyen saatlerinde caddeye taştı. Polis havaya ateş açarak tarafları ayırabildi.

Yer: İstanbul! Düğünde çıkan kavga caddeye taştı

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Hacı Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan yabancı uyruklulara ait bir düğün salonunda göre akşam saatlerinde başlayan düğünde kavga çıktı. Çıkan kavga düğün salonunun içerisinde durdurulamayınca caddeye taştı. Dakikalarca devam eden kavgada iddiaya göre, Suriye uyruklu olan şahıslar düğün salonunda kavga ettikten sonra düğün sonlandırıldı.

KAVGA DÜĞÜN SALONU DIŞINA TAŞTI

Düğün salonunun çıkışında tekrar kavgaya tutuşan şahıslar dakikalarca birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Birbirlerine saldıran şahıslar polisin olay yerine gelerek havaya ateş açmasıyla ancak durdurulabildi. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Kaynak: İHA

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